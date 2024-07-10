У Букінгемському палаці для відвідувачів вперше відкрили центральну кімнату

Починаючи з 11 липня, власники найдорожчих квитків на відвідування королівського Букінгемського палацу у Лондоні зможуть потрапити до раніше закритого для туристів східного крила. Там розташована центральна кімната - приміщення, звідки монарх та його родина виходять на легендарний балкон для привітання підданих.

За повідомленням Reuters, повністю відчути себе на місці Чарльза ІІІ та його близьких не вийде: на сам балкон, який вперше використали для церемоній у 1851 році, вхід заборонено. Проте можна оглянути чимало елементів оздоблення та цінних витворів мистецтва 18-19 століття.

Задоволення не з дешевих: за екскурсію до східного крила доведеться заплатити 75 фунтів - це майже 4 тисячі гривень. А ще чекати цілий рік - доступ відкривають лише на літній сезон, а усі доступні квитки на найближчі місяці вже розкуплені.