Європейська космічна агенція здійснила запуск ракети "Аріана-6", її проліт видно з України

З космодрому у Французькій Ґвіані (Південна Америка) Європейська космічна агенція здійснила запуск великої ракети "Аріана-6", що має вивести на орбіту низку супутників. Проліт носія було видно у нічному небі навіть в Україні.

Як пише BBC, розробка та конструювання ракети обійшлося у 4 мільярди євро. На відміну від американських конкурентів від SpaceX, "Аріана" поки не може використовутися повторно. Попри це, чимало компаній вже висловили бажання скористатися послугами Європейської космічної агенції для виведення своїх супутників у космос.

За словами директора організації Джозефа Ашбахера, Європа "не могла дозволити собі не мати незалежного доступу до космосу". Він назвав запуск "Аріани" "визначним моментом", вказавши на те, як багато технологій та процесів нині залежать від отримання достовірної інформації із супутників.