КНДР переключило державне ТБ на російський супутник, замість китайського, - ISW

Державний телеканал Північної Кореї Korean Central TV перейшов на трансляцію через російські супутники замість китайських.

Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, у понеділок південнокорейські ЗМІ та північнокорейські моніторингові організації повідомили, що вони раптово перестали отримувати трансляції корейського центрального телебачення. Пізніше Міністерство з питань об'єднання Південної Кореї оголосило, що КНДР припинила трансляцію телебачення через китайські супутники і прийом із російських супутників обмежений у деяких районах Південної Кореї.

У Південнокорейській державній телерадіокомпанії KBS додали, що сигнали з російських супутників "збігаються з певними внутрішніми частотами", що ускладнює прийом сигналів у Південній Кореї.

Крім цього, північнокорейська моніторингова організація North Korea Tech 1 липня заявила, що Північна Корея використовує російський супутник Express-103, який передає дані на значно меншу територію порівняно з китайським супутником Chinasat-12, який Північна Корея раніше використовувала для ТБ-трансляцій.

Аналітики припускають, що Кремль таким чином може допомагати КНДР в її спробах приховати інформацію від Південної Кореї та інших західних союзників.

За даними Держдепа США, КНДР також може отримувати від Росії допомогу з розробки ракет та ядерки.

Радбез ООН також отримав беззаперечні докази використання РФ північнокорейських ракет під час обстрілів України.