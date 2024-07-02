Джерела: Росія прискорено модернізує винищувачі Су-30СМ2. Не виключено, що метою є протидія F-16
Джерела: Росія прискорено модернізує винищувачі Су-30СМ2. Не виключено, що метою є протидія F-16
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
Ганна Бондар: «Міська влада, мешканці, фахівці й держава — усі воюють між собою за міський простір»
Ганна Бондар: «Міська влада, мешканці, фахівці й держава — усі воюють між собою за міський простір»
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
​Проблема без вирішення: що робити з Джо Байденом
​Проблема без вирішення: що робити з Джо Байденом
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Росія випустила ракети на Київ. Уламки пошкодили багатоповерхівку (оновлення)
Росія випустила ракети на Київ. Уламки пошкодили багатоповерхівку (оновлення)
ГоловнаСвіт

Верховний суд США визнав президентський імунітет Трампа за "офіційні дії"

Історичне рішення, яке критики назвали ледь не встановленням монархії.

Верховний суд США визнав президентський імунітет Трампа за "офіційні дії"
Антитрампівський мітинг біля Верховного суду США
Фото: EPA/UPG

Верховний суд Сполучених Штатів озвучив вердикт щодо позову Дональда Трампа, який вимагав припинити проти нього кримінальне переслідування, пов'язане із штурмом Капітолія 6 січня 2021 року, через наявність "президентського імунітету". За результатами голосування більшість служителів Феміди погодилися, що глава держави справді має захист від покарання за свої "офіційні дії".

Як пише Reuters, це перший випадок в історії Сполучених Штатів від дня їхнього заснування, коли суд визнає за колишнім президентом можливість уникнення відповідальності перед законом. 

У своїй соцмережі Truth Social Трамп відреагував на вирок Верховного Суду заявою про те, що "це велика перемога для нашої конституції та демократії. Пишаюся бути американцем!". 

Натомість критики рішення б'ють на сполох, говорячи про створення в країні практично монархічних повноважень президента. Суддя Соня Сотомайор, яка голосувала проти вердикту, стверджує, що тепер глава держави може безкарно здійснювати практично будь-які дії, які можна формально вписати в його конституційні повноваження.

"Замовив військовим вбивство політичного опонента? Імунітет. Організував військовий переворот з метою збереження влади? Імунітет. Отримав хабар в обмін на помилування? Імунітет. Президент тепер король, який стоїть над законом", - обурюється суддя.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies