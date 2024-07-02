Верховний суд США визнав президентський імунітет Трампа за "офіційні дії"

Верховний суд Сполучених Штатів озвучив вердикт щодо позову Дональда Трампа, який вимагав припинити проти нього кримінальне переслідування, пов'язане із штурмом Капітолія 6 січня 2021 року, через наявність "президентського імунітету". За результатами голосування більшість служителів Феміди погодилися, що глава держави справді має захист від покарання за свої "офіційні дії".

Як пише Reuters, це перший випадок в історії Сполучених Штатів від дня їхнього заснування, коли суд визнає за колишнім президентом можливість уникнення відповідальності перед законом.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп відреагував на вирок Верховного Суду заявою про те, що "це велика перемога для нашої конституції та демократії. Пишаюся бути американцем!".

Натомість критики рішення б'ють на сполох, говорячи про створення в країні практично монархічних повноважень президента. Суддя Соня Сотомайор, яка голосувала проти вердикту, стверджує, що тепер глава держави може безкарно здійснювати практично будь-які дії, які можна формально вписати в його конституційні повноваження.

"Замовив військовим вбивство політичного опонента? Імунітет. Організував військовий переворот з метою збереження влади? Імунітет. Отримав хабар в обмін на помилування? Імунітет. Президент тепер король, який стоїть над законом", - обурюється суддя.