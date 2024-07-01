До Росії відпустили ще двох засуджених кліриків УПЦ МП

Крім митрополита Іонафана, обміняли й відправили в Росію ще двох священиків УПЦ МП.

Про це повідомляє "Релігійна правда".

Уповноважена з прав людини РФ Татьяна Москалькова повідомила, що це - засуджені в Україні Микола Закроєць і Олександр Лунєгов.

Клірик Дніпропетровської єпархії Лунєгов був засуджений до п’яти років за звинуваченням у виправданні агресії проти України. Після затримання у Лунєгова вилучили мобілку і слідчі побачили, що священник був підписаний на антиукраїнські пабліки "МИР Z", "Z", "Army", "НОВОСТИ РФ". Також він був учасником чат-боту «"VоZмездие", який створено для збору відомостей щодо Збройних сил України.

Другий священник, настоятель Георгіївського храму УПЦ МП в Ямполі Закроєць, засуджений на 15 років за держзраду.

Згідно з судовим вироком, Закроєць надавав інформацію про адресу проживання та контакти голови Ямпільської громади. Крім того, чоловік передав дані і про керівників правоохоронних органів Шостки та Ямполя, інших керівників місцевих органів влади в Шосткинському районі та журналістів Ямполя.