Мітингарі підпалювали сміття на вулицях і напали на машину міністра.

Фото: EPA/UPG Поліція використовує водомети проти ультраортодоксальних євреїв, які протестують проти закону, який впроваджує обов'язкову військову служби для ультраортодоксів, Єрусалим, 30 червня 2024 року.

В Єрусалимі на тлі встановлення обов'язкової військової служби для ультраортодоксальних євреїв відбулися сутички між мітингарями та поліціянтами. За даними The Guardian, в неділю із протестами щодо нового законодавства вийшли десятки тисяч людей.

Мітинги почалися в районах, традиційно населених ультраортодоксами, але згодом натовп рушив до центральної частини міста. Демонстранти підпалювали на вулицях сміття і напали на машину міністра будівництва, повідомили в Jerusalem Post.

Фото: EPA/UPG Протест проти встановлення обов'язкової військової служби для ультраортодоксальних євреїв

Правоохоронці розслідують дві скарги на дії правоохоронців відносно протестувальників. Перший стосується інформації про напад, який нібито вчинили офіцери поліції на мітингарів, та погрозу "зґвалтуванням матері". Ця погроза була зафіксована на відео, як і те, що поліціянти притискали мітингаря до машини. Поліція заявила, що "поведінка поліцейського на місці події не відповідає нормам розмови та поведінки, очікуваних від кожного поліцейського".

"Наразі цей інцидент перевіряє відділ внутрішніх розслідувань поліції, і ми діятимемо відповідно до його висновків", – прокоментували правоохоронці для Jerusalem Post.