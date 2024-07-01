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В Єрусалимі відбулися сутички на протесті проти обов'язкової військової служби для ультраортодоксів

Мітингарі підпалювали сміття на вулицях і напали на машину міністра. 

Поліція використовує водомети проти ультраортодоксальних євреїв, які протестують проти закону, який впроваджує обов'язкову військову служби для ультраортодоксів, Єрусалим, 30 червня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Поліція використовує водомети проти ультраортодоксальних євреїв, які протестують проти закону, який впроваджує обов'язкову військову служби для ультраортодоксів, Єрусалим, 30 червня 2024 року.

В Єрусалимі на тлі встановлення обов'язкової військової служби для ультраортодоксальних євреїв відбулися сутички між мітингарями та поліціянтами. За даними The Guardian, в неділю із протестами щодо нового законодавства вийшли десятки тисяч людей.

Мітинги почалися в районах, традиційно населених ультраортодоксами, але згодом натовп рушив до центральної частини міста. Демонстранти підпалювали на вулицях сміття і напали на машину міністра будівництва, повідомили в Jerusalem Post.

Протест проти встановлення обов'язкової військової служби для ультраортодоксальних євреїв
Фото: EPA/UPG
Протест проти встановлення обов'язкової військової служби для ультраортодоксальних євреїв

Правоохоронці розслідують дві скарги на дії правоохоронців відносно протестувальників. Перший стосується інформації про напад, який нібито вчинили офіцери поліції на мітингарів, та погрозу "зґвалтуванням матері". Ця погроза була зафіксована на відео, як і те, що поліціянти притискали мітингаря до машини. Поліція заявила, що "поведінка поліцейського на місці події не відповідає нормам розмови та поведінки, очікуваних від кожного поліцейського".

"Наразі цей інцидент перевіряє відділ внутрішніх розслідувань поліції, і ми діятимемо відповідно до його висновків", – прокоментували правоохоронці для Jerusalem Post. 

  • Минулого тижня Верховний суд Ізраїлю постановив, що ультраортодоксальні віряни, як і інші громадяни Ізраїлю, зобов'язані проходити службу в армії. Раніше вони замість цього проходили релігійне навчання.
    Cутички між мітингарями та поліціянтами
    Фото: EPA/UPG
    Cутички між мітингарями та поліціянтами
    Під час протестів проти встановлення обов'язкової військової служби для ультраортодоксальних євреїв
    Фото: EPA/UPG
    Під час протестів проти встановлення обов'язкової військової служби для ультраортодоксальних євреїв
    Cутички між мітингарями та поліціянтами
    Фото: EPA/UPG
    Cутички між мітингарями та поліціянтами
    Cутички між мітингарями та поліціянтами
    Фото: EPA/UPG
    Cутички між мітингарями та поліціянтами
    Cутички між мітингарями та поліціянтами
    Фото: EPA/UPG
    Cутички між мітингарями та поліціянтами
    Поліція використовує водомети проти ультраортодоксальних євреїв, які протестують проти закону, який впроваджує обов'язкову військову служби для ультраортодоксів, Єрусалим, 30 червня 2024 року.
    Фото: EPA/UPG
    Поліція використовує водомети проти ультраортодоксальних євреїв, які протестують проти закону, який впроваджує обов'язкову військову служби для ультраортодоксів, Єрусалим, 30 червня 2024 року.
    Поліція використовує водомети проти ультраортодоксальних євреїв, які протестують проти закону, який впроваджує обов'язкову військову служби для ультраортодоксів, Єрусалим, 30 червня 2024 року.
    Фото: EPA/UPG
    Поліція використовує водомети проти ультраортодоксальних євреїв, які протестують проти закону, який впроваджує обов'язкову військову служби для ультраортодоксів, Єрусалим, 30 червня 2024 року.
    Поліція використовує водомети проти ультраортодоксальних євреїв, які протестують проти закону, який впроваджує обов'язкову військову служби для ультраортодоксів, Єрусалим, 30 червня 2024 року.
    Фото: EPA/UPG
    Поліція використовує водомети проти ультраортодоксальних євреїв, які протестують проти закону, який впроваджує обов'язкову військову служби для ультраортодоксів, Єрусалим, 30 червня 2024 року.
    Поліція використовує водомети проти ультраортодоксальних євреїв, які протестують проти закону, який впроваджує обов'язкову військову служби для ультраортодоксів, Єрусалим, 30 червня 2024 року.
    Фото: EPA/UPG
    Поліція використовує водомети проти ультраортодоксальних євреїв, які протестують проти закону, який впроваджує обов'язкову військову служби для ультраортодоксів, Єрусалим, 30 червня 2024 року.
    Поліція використовує водомети проти ультраортодоксальних євреїв, які протестують проти закону, який впроваджує обов'язкову військову служби для ультраортодоксів, Єрусалим, 30 червня 2024 року.
    Фото: EPA/UPG
    Поліція використовує водомети проти ультраортодоксальних євреїв, які протестують проти закону, який впроваджує обов'язкову військову служби для ультраортодоксів, Єрусалим, 30 червня 2024 року.
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