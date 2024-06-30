Орбан оголосив про створення нового ультраправого блоку у Європарламенті

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у неділю представив новий альянс із австрійською ультраправою Партією свободи та словацькою партією ANO на чолі з колишнім прем’єр-міністром Чехії Бабішем.

Про це пише Euronews.

Віктор Орбан, Гербет Кікль та Андрей Бабіш підписали маніфест “Патріотів за Європу” у Відні.

“Націоналістичні партії з Австрії, Угорщини та Чехії, які перемогли на виборах до Європарламенту, сформували “Патріотів за Європу” — нову ультраправу групу в Європейському парламенті, яка, як вони сподіваються, стане його найбільшою”, — пише видання.

Зокрема, засновниками нової партії є ультраправа Партія Свободи Кікла, націоналістична партія Орбана FIDESZ і партія Бабіша ANO, яка нещодавно перейшла до ультраправих.

"Європейці хочуть трьох речей: миру, порядку та розвитку. І те, що вони отримують сьогодні від еліти в Брюсселі, це війна, міграція та стагнація", — сказав Орбан.

У соцмережі Х Віктор Орбан написав, що сьогодні три політичні партії об’єднали зусилля: "найсильніша австрійська партія, найсильніша чеська партія та найсильніша угорська партія. Наша мета — стати найсильнішою правою групою в європейській політиці".

Видання також підкреслює, що усі три партії є проросійськими; ніхто з них не підтримує Україну в її боротьбі з Росією, яка розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році.