Європейські політики приголомшені виступом Байдена — Guardian

Президент США Джо Байден виступає після підписання законів про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню

Після президентських дебатів Джо Байдена і Дональда Трампа у четвер, чимало європейських політиків були приголомшені невдалим виступом Джо Байдена, пише Європейська правда з посиланням на Guardian.

Після перших президентських дебатів на американських виборах європейські політики інтенсивніше готуватися до другого приходу Дональда Трампа у Білий дім.

Гі Вергофстадт, депутат Європарламенту і колишній прем'єр-міністр Бельгії, заявив, що "американську демократію на наших очах вбиває геронтократія". Він мав на увазі форму державного управління, де влада належить особам, що за віком перевершують основний вік працездатного населення.

"Демократи повинні переосмислити свій вибір. А Німеччина повинна повним ходом готуватися до невизначеного майбутнього. Якщо ми не візьмемо на себе відповідальність за європейську безпеку зараз, ніхто не візьме", – зазначи фахівець з питань зовнішньої політики ХДС Норберт Реттген.

Міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський у своєму коментарі звернувся до історії.

"Марк Аврелій був великим імператором, але він зіпсував свою спадкоємність, передавши естафету своєму бездарному синові Коммоду, згубне правління якого і поклало початок занепаду Риму", - зазначив Сікорський.

Карл Більдт, співголова аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин і колишній прем'єр-міністр Швеції, сказав, що виступ Байдена був настільки поганим, що шість опублікованих попереджень його ради щодо зовнішньої політики Трампа "тепер є обов'язковими для прочитання".

На його думку, переобрання Трампа цілком може підбадьорити популістські праві сили в Європі, щоб ще сильніше перешкоджати спільній політиці та ініціативам ЄС.

Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн з німецької ліберальної Вільної демократичної партії заявила в інтерв'ю Rheinische Post: "Той факт, що така людина, як Трамп, може знову стати президентом, оскільки демократи не в змозі виставити проти нього сильного кандидата, буде історичною трагедією, яку відчує весь світ".

В Італії колишній прем'єр-міністр Маттео Ренці сказав: "Джо Байден не може цього зробити (не може виграти вибори. – Ред.)". Він зауважив, що Байден з честю служив США й не заслуговує на безславний кінець, але "змінити коней – це обов'язок кожного".

28 червня Джозеф Байден і Дональд Трамп провели перші дебати у прямому етері CNN. Опісля низка медіа у США поширили інформацію, що Демократична партія шукає заміну Байдену, який у дискусії був непереконливим, а деякі стратеги, донори та радники донорів були шоковані його виглядом.