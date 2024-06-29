​У Польщі через негоду розмило колії і перекинувся кран верфі

Рятувальники здійснювали понад 1800 виїздів, пов’язаних із ліквідацією наслідків сильного вітру та підтоплення будівель і вулиць.

Після шторму кран верфі впав у судноплавний канал у Гданську

У Польщі через сильні шторми розмило колії та впав кран верфі. Рятувальники здійснювали понад 1800 виїздів, пов’язаних із ліквідацією наслідків сильного вітру та підтоплення будівель і вулиць.

Про це пише RMF24.

У Гданську вчора сильний вітер повалив кран верфі на судноплавний канал. Наразі із води видно тільки основу крана, а решта лежить на дні. Перехід через Кашубський канал закрито до подальшого повідомлення. Проходити можуть лише невеликі яхти, керовані портовими працівниками.

З крана витекла гідравлічна олива, ніхто не постраждав.

Від підтоплення постраждала лікарня в Косьцежині.

А на 40-метровій ділянці між станціями Корнатово та Грудзьондз Мнішек Куявсько-Поморського воєводства злива розмила колії. Регіональні потяги там не курсують. Для пасажирів надали автобуси.

Через шторм, який вчора також пройшов над Варшавою, ввечері не курсували поїзди між західною та східною частинами міста, але зараз рух відновили.

Загалом по всій країні було проведено 1818 заходів, пов’язаних із ліквідацією наслідків сильного вітру та підтоплення будівель і вулиць.

Найбільше викликів відбулося в Поморському воєводстві – 376, Мазовецькому – 342, Західнопоморському – 197, Куявсько-Поморському – 176, Лодзькому воєводстві – 143 та Великопольському воєводстві – 119.