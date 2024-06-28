Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Поможіть бактеріям берегти ваше здоров’я: про мікробіом від рота до кишківника
Поможіть бактеріям берегти ваше здоров’я: про мікробіом від рота до кишківника
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
ЗМІ: Байден провалив дебати, у Демократичній партії "паніка"
ЗМІ: Байден провалив дебати, у Демократичній партії "паніка"
Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
28 червня графіки погодинних відключень світла застосовуватимуться цілодобово
28 червня графіки погодинних відключень світла застосовуватимуться цілодобово
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
ГоловнаСвіт

На саміті у Вашингтоні Польща оголосить про готовність навчального центру Україна-НАТО

Центр досягнув готовності до дій першого ступеня.

На саміті у Вашингтоні Польща оголосить про готовність навчального центру Україна-НАТО
Владислав Косіняк-Камиш
Фото: EPA/UPG

Під час саміту Альянсу у Вашингтоні Польща оголосить про готовність навчального центру Україна-НАТО у Бидгощі.

Про це повідомив польський міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, передає "Укрінформ".

Центр досягнув готовності до дій першого ступеня і, за словами міністра, це перший такого типу центр, і це дуже важливо.

Після саміту НАТО, за словами Косіняка-Камиша, Альянс візьме на себе більшу роль щодо координації допомоги Україні.

За словами міністра, ця допомога полягає у постачанні озброєння і навчання українських військових. Косіняк-Камиш сказав, що деякі держави хотіли б направити в Україну свої навчальні місії. Але Польща має намір продовжувати військові навчання українців на своїй території. Наразі Варшава підготувала вже 20 тисяч бійців.

  • Рішення про створення у польському Бидгощі центру, в якому тренуватимуться та підвищуватимуть кваліфікацію українські військові, ухвалили у лютому цього року у Брюсселі міністри оборони країн НАТО. Центр дозволить залучати військовослужбовців з країн Альянсу для обміну досвідом з уроків, які українські захисники винесли в ході російської війни. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies