На саміті у Вашингтоні Польща оголосить про готовність навчального центру Україна-НАТО

Під час саміту Альянсу у Вашингтоні Польща оголосить про готовність навчального центру Україна-НАТО у Бидгощі.

Про це повідомив польський міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, передає "Укрінформ".

Центр досягнув готовності до дій першого ступеня і, за словами міністра, це перший такого типу центр, і це дуже важливо.

Після саміту НАТО, за словами Косіняка-Камиша, Альянс візьме на себе більшу роль щодо координації допомоги Україні.

За словами міністра, ця допомога полягає у постачанні озброєння і навчання українських військових. Косіняк-Камиш сказав, що деякі держави хотіли б направити в Україну свої навчальні місії. Але Польща має намір продовжувати військові навчання українців на своїй території. Наразі Варшава підготувала вже 20 тисяч бійців.