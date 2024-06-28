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Визначився ймовірний наступник Каї Каллас на посаді голови уряду Естонії

Перед тим міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що відмовляється від участі у виборах.

Визначився ймовірний наступник Каї Каллас на посаді голови уряду Естонії
Крістен Міхал
Фото: Priit Mürk/ERR

Кандидатом на посаду прем’єр-міністра Естонії від Партії реформ буде міністр клімату Крістен Міхал.

Про це повідомляє ERR.

"Я поговорив з колегами по партії з усіх регіонів Естонії і завтра балотуватимуся на посаду прем'єр-міністра у правлінні Партії реформ", – сказав Міхал.

Перед тим міністр оборони Ханно Певкур заявив, що відмовляється від участі у виборах на посаду лідера Партії реформ, а відтак і на крісло прем'єр-міністра.

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У суботу Міхал представить свою позицію керівництву Партії реформ.

"Перше важливе питання - це створення безпеки, Естонія має бути надійно захищена. Друге - компетентність управління. Я думаю, що люди очікують від уряду злагоджених, командних дій. Третя тема - це, звичайно, конкурентоспроможність економіки, яка турбує мене щодня, оскільки в області клімату, а також енергетики ми досить багато з нею стикаємося і створюємо нові можливості”, - зазначив кандидат на посаду голови уряду.

  • Очільники держав та урядів країн Євросоюзу дійшли згоди щодо розподілу посад у ЄС на наступний політичний термін.
  • Високою представницею ЄС з безпекової та зовнішньої політики на наступні п'ять років стане діюча прем’єрка Естонії Кая Каллас.
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