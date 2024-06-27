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Чотири країни ЄС просять блок збудувати захисну лінію на кордоні з РФ та Білоруссю

Польща, Литва, Латвія та Естонія винесли це питання на саміт у Брюсселі.

Чотири країни ЄС просять блок збудувати захисну лінію на кордоні з РФ та Білоруссю
Фото: DELFI / Josvydas Elinskas

Польща та країни Балтії підписали спільний офіційний лист, у якому закликають Європейський Союз спільними зусиллями захистити кордони блоку з Росією та Білоруссю.

Як повідомляє Reuters, держави, які вже зараз потерпають від гібридних загроз з боку Кремля та підконтрольного йому білоруського режиму, просять ЄС політично та фінансово підтримати та розробити проєкт щодо спорудження уздовж 700 кілометрів кордону з країнами-агресорами оборонної лінії. Це питання має бути розглянуте вже під час саміту у Брюсселі, який стартує в четвер.

За підрахунками європейських дипломатів, укріплення східного кордону Євросоюзу може обійтися 27 країнам-членам у 2,5 мільярди євро. Окрім того, потрібні й засоби невійськового характеру, які б допомогли Польщі, Литві, Латвії та Естонії протистояти дезінформації, кібератакам, економічному тиску та штучно створеним міграційним кризам.

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