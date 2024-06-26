Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
Печерський райсуд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку. Відео
Літній наступ ворога розпочався з Торецька. Аналізуємо ситуацію на фронті
Літній наступ ворога розпочався з Торецька. Аналізуємо ситуацію на фронті
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
Зливостоки не на часі. Чому Київ регулярно підтоплює
З російського полону повернулись 90 українців
З російського полону повернулись 90 українців
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
Митрополита УПЦ МП Іонафана, який відмовився від обміну, обміняли на військовополонених українців
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
​Роман Костенко: «Звільнення командувачів у Facebook може призвести до негативних наслідків»
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Кабмін погодив звільнення голови Вінницької ОВА. На його місце є щонайменше три кандидати
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
Офіс омбудсмана домігся, аби бійця, що перебуває у комі, визнали непридатним до військової служби
ГоловнаСуспільствоВійна

На Покровському напрямку росіяни здійснили 37 штурмових і наступальних дій, - Генштаб

Крім того, на Лиманському напрямку за день відбулось 18 боєзіткнень.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 37 штурмових і наступальних дій, - Генштаб
На Покровському напрямку росіяни здійснили 37 штурмових і наступальних дій
Фото: Генштаб

Станом на 22:00 26 червня відбулося 116 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зриві виконання окупантами завдань наступу.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та підтримку з повітря. Протягом доби завдавав по території України ракетного удару однією ракетою. Крім того, відбулось 43 ворожих авіаудари - зокрема, окупанти скинули 57 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли 359 дронів-камікадзе та здійснили  понад 2700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

На Харківському напрямку російські терористи 10 разів, за підтримки авіації, штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Липців, Сотницького Козачка і Глибокого. У Вовчанську ще тривають бої у трьох локаціях.

За наявною на цей час інформацією, знищено та пошкоджено 40 одиниць озброєння і військової техніки окупантів. Також уражено 30 ворожих бліндажів.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Вісім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка, Стельмахівка та Берестове підрозділи Сил оборони відбили шість наступальних дій без успіху для противника. Ситуація напружена. Неподалік Синьківки і Степової Новоселівки тривають бойові дії.

На Лиманському напрямку за день російські війська 18 разів безуспішно атакували українських захисників в районах шести різних населених пунктів. На цей час продовжуються шість боєзіткнень. Ворог концентрує свої зусилля поблизу Макіївки і Невського, де відбулося близько 80 відсотків від усіх атак.

Напружена ситуація на Сіверському напрямку. Ворог 11 разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Спірного та Роздолівки. Понад половина боєзіткнень ще триває.

На Краматорському напрямку зазнали невдачі всі спроби загарбників просунутися поблизу Часового Яру і Кліщіївки.

На Торецькому напрямку, де окупанти дев’ять разів атакували поблизу Шумів, Торецька, Дачного і Північного, три боєзіткнення завершились. Бойові дії тривають ще у шести локаціях.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку.  Тут, впродовж дня, агресор наростив зусилля – загалом здійснив 37 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається з району Очеретиного, звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися в наші бойові порядки. 29 атак українські захисники вже відбили, ще вісім боєзіткнень тривають, зокрема, біля Євгенівки та Новоолександрівки. Окупанти на напрямку втрачають в основному живу силу - за сьогодні наші воїни ліквідували та поранили понад 200 військовослужбовців ворога.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується вісім безуспішних для окупантів бойових зіткнень. Загарбники намагалися просунутися в районах населених пунктів Невельське, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка. Бій біля Красногорівки триває. Ситуація контрольована.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Українські воїни завдають загарбникам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження. Так, зокрема, сьогодні Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 15 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони та склад з боєприпасами.

Сьогодні за ефективну бойову роботу слід відзначити воїнів 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies