Російські окупанти атакували з безпілотника двох дітей у Херсоні

Російські військові атакували з безпілотника двох дітей та дорослих у Херсоні.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Унаслідок атаки 12-річна дівчинка отримала вибухову травму та уламкові поранення голови, тулуба, ніг та рук. Її 15-річна сестра отримала вибухову та черепно-мозкову травми і контузію. Потерпілих у стані середньої тяжкості госпіталізували для надання меддопомоги.
Також до лікарні за допомогою самостійно звернулись 3 дорослих, які знаходились разом з дітьми.
- Російська армія атакувала волонтерський штаб у Херсоні. Унаслідок ударів постраждали п'ятеро людей.