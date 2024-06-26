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Російські окупанти атакували з безпілотника двох дітей у Херсоні

Також під обстріл потрапили троє дорослих.

Російські окупанти атакували з безпілотника двох дітей у Херсоні
Фото: КримРеалії

Російські військові атакували з безпілотника двох дітей та дорослих у Херсоні. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Унаслідок атаки 12-річна дівчинка отримала вибухову травму та уламкові поранення голови, тулуба, ніг та рук. Її 15-річна сестра отримала вибухову та черепно-мозкову травми і контузію. Потерпілих у стані середньої тяжкості госпіталізували для надання меддопомоги. 

Також до лікарні за допомогою самостійно звернулись 3 дорослих, які знаходились разом з дітьми.

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