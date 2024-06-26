Кремль засекретив дані про своїх поранених, — ЦНС

Міністерство нападу РФ засекретило дані про кількість військових з інвалідністю. Покалічених на війні проти України ворог намагається не комісувати, а повертати після мінімального лікування відразу на передову, пишуть у національному спротиві.

Зокрема, зникли дані про тих, хто отримує пенсію по втраті годувальника (з неї можна було б дізнатися про зростання кількості загиблих).

"Зрештою звикла практика для російського окупанта. З людьми той не рахувався ніколи", — пишуть у ЦНС.

Також відомо, що на окупованій Донеччині тих, хто відмовляється вступати до лав росармії "садять у яму".

"Тому дуже важливо усіх, хто потрапив у тимчасову окупацію, уникати ризику бути мобілізованим до армії рф", — додають у спротиві.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1220 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 538 060 військових.