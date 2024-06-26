ПАРЄ визнала геноцидний намір Росії у знищенні української культурної спадщини та ідентичності

Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидний намір Росії у знищенні української культурної спадщини та ідентичності.

Про це повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка Євгенія Кравчук.

"Моя резолюція «Протидія стиранню культурної ідентичності під час війни та миру» прийнята Парламентською Асамблеєю Ради Європи – 105 голоси за! Документ містить безпрецедентні положення щодо підтримки нашої культури та збереження української ідентичності!", - розповіла депутатка.

За її словами, резолюція ПАРЄ засуджує систематичну державну політику русифікації, які Росія здійснює з 2014 року на окупованих територіях України. У документі закріпили, що навмисне знищення культурної спадщини та стирання культурної ідентичності в Україні є воєнними злочинами, злочинами проти людяності та свідчать про конкретний геноцидний намір знищити українську національну ідентичність.

Депутатка додала, що 26 червня прийняли також правку щодо утисків корінних народів РФ.

"Агресор проводить політику русифікації щодо численних корінних народів країни також поступово стираючи їхню культурну ідентичність та позбавляючи їх історичної пам'яті!", - додала Кравчук.

Також резолюція ПАРЄ закликає держави-члени:

ратифікувати конвенції Ради Європи про захист культурної спадщини;

посилити санкції за свавільні військові руйнування, не виправдані "нагальною військовою необхідністю";

розширити сферу свого правового регулювання, включивши до неї порушення проти культурної спадщини, зокрема культурні чистки;

передбачати повне відшкодування на основі міжнародного права, зокрема шляхом реституції, компенсації, реабілітації, сатисфакції та гарантій неповторення руйнувань;

зміцнювати здатність боротися з незаконним обігом культурних цінностей, зокрема шляхом санкцій проти всіх, хто здійснює або сприяє незаконному переміщенню артефактів чи торгівлі ними, проводить або організовує незаконні розкопки чи використовує артефакти у власних цілях (виставки, аукціони, наукові публікації), а також забезпечити притягнення до відповідальності органів влади та причетних до них державних установ, відповідальних за ці дії;

розвивати підготовку військовослужбовців, поліцейських, митників та працівників системи правосуддя, з метою сприяння запобіганню, розслідуванню та кримінальному переслідуванню порушень щодо культурної спадщини;

підвищувати обізнаність про те, як пропаганда, імперські та неоімперські практики, зокрема ідеологія "русского мира", можуть створювати підґрунтя для порушень міжнародного права, зокрема, проти культурної спадщини;

підвищувати обізнаність про цілеспрямовану індоктринацію та мілітаризацію українських дітей на окупованих територіях з боку РФ.

За словами депутатки, держави-члени організації допомагатимуть Україні збирати, фіксувати, документувати та зберігати докази злочинів, скоєних Росією проти матеріальної та нематеріальної культурної спадщини з метою оцінки збитків та отримання репарацій, сприяти оцифруванню об'єктів культурної спадщини та власності, а також розробляти проєкти для культурної спадщини, підтримки культурної життєздатності та культурних обмінів, надаючи підтримку та ресурси художникам, письменникам, музикантам та іншим професіоналам у сфері культури, а також фінансуючи ініціативи, гранти та програми резиденцій!