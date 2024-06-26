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ЗМІ: Словаччина зробить внесок у чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України

Президент Словаччини планує зустріч із главою України Володимиром Зеленським.

ЗМІ: Словаччина зробить внесок у чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України
Фото: zemavek.sk

Словаччина готова зробити свій внесок у чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України. Зокрема,  частину боєприпасів, які постачатимуться, буде відновлено на словацьких заводах.

Про це пише TASR із посиланням на заяву президента Словаччини Петера Пеллегріні за результатами зустрічі із чеським колегою Петером Павелом у Празі

За словами Пеллегріні, Словаччина збільшила виробництво на своїх заводах, де виробляються або відновлюються боєприпаси необхідних калібрів. Тож значну частину боєприпасів, які поставлятимуть Україні в межах чеської ініціативи, відновлять на словацьких заводах.

Також, Петер Пеллегріні запланував зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським. 

"Зустріч відбудеться або під час засідання Європейської ради в Брюсселі цього тижня, або під час майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні", — зазначає видання.

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