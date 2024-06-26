США готові протистояти РФ у разі спроби втрутитися у вибори президента, ‒ Держдеп

Сполучені Штати готові вжити відповідних заходів у разі спроб Росії вплинути на результати президентських виборів у листопаді.
Про це заявила заступниця помічника державного секретаря США у справах Європи та Євразії Соната Коултер, пише Укрінформ.
Коултер взяла участь у пресконференції у штаб-квартирі ОБСЄ у Відні.
“Ми задокументували їхні спроби вплинути на президентські вибори в США в 2016 році. Ми залишаємося пильними до російської загрози і продовжуватимемо стежити за ситуацією та вживатимемо відповідних заходів, рухаючись уперед”, ‒ зазначила Коултер.
Вона також вказала на те, що Кремль намагається посіяти плутанину і поглибити розбіжності в суспільствах країн Заходу, зокрема, в Європі.
“Доброю новиною є те, що після нещодавніх виборів до Європейського парламенту дехто пророкував лавиноподібне зростання кількості голосів партій, які, можливо, є скептиками європейського проєкту. Але за результатами виборів ми побачили, що проєвропейський центр переміг. Тому я думаю, що це важливо відзначити”, ‒ заявила представниця Держдепу.
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NBC News написали, що США готуються до того, що КНДР вдасться до масштабних військових провокацій перед президентськими виборами.