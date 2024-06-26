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Швейцарія хоче завершити переговори щодо нової угоди з ЄС цього року

Євросоюз є головним торговельним партнером Берна.

Швейцарія хоче завершити переговори щодо нової угоди з ЄС цього року
Федеральна президентка Швейцарії Віола Амгерд
Фото: EPA/UPG

Швейцарія хоче завершити переговори щодо нової угоди з Європейським Союзом цього року, пише Bloomberg.

“Політична мета ‒ завершити переговори цього року. Це “в інтересах Швейцарії, її економіки, промисловості та досліджень, щоб рішення знаходилися швидко. Але якість результатів на першому місці”, ‒ зазначила президентка Віола Амгерд.

ЄС і Швейцарія є близькими сусідами з міцними транскордонними зв'язками. ЄС є головним торговельним партнером Швейцарії, а Швейцарія – четвертим за величиною партнером ЄС, пише Європейська правда.

Близько півтора мільйона громадян ЄС проживають у Швейцарії, а близько 450 000 швейцарських громадян – в ЄС. Кілька сотень тисяч громадян ЄС щодня перетинають кордон на роботу.

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Рада Європейського Союзу 12 березня уповноважила Європейську комісію від імені всього ЄС провести переговори щодо оновлення відносин зі Швейцарією та схвалила відповідні директиви.

Швейцарський уряд також затвердив новий мандат на переговори з Брюсселем щодо модернізації відносин країни з Євросоюзом.

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