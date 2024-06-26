Остін закликав Ізраїль знизити напруженість на кордоні з Ліваном

Голова Пентагону наголосив, що дипломатія є єдиним способом запобігти подальшій ескалації напруженості в регіоні.

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін закликав главу Міноборони Ізраїлю Йоава Ґалланта працювати над зниженням напруженості у відносинах із Хезболлою в Лівані.

Про це заявив прессекретар Пентагону генерал-майор Патрік Райдер, повідомляється на сайті відомства.

За його словами, під час зустрічі міністри обговорили зусилля зі зниження напруженості на ізраїльсько-ліванському кордоні, збільшення обсягу гуманітарної допомоги в Газі та спільної протидії нападам Ірану і підтримуваних Іраном сил на Ізраїль і дестабілізувальній діяльності на Близькому Сході.

Остін підтвердив "залізну" прихильність США до Ізраїлю і наголосив на обіцяній допомозі на понад 14 млрд доларів у межах додаткових асигнувань, ухвалених Конгресом у лютому. Він також згадав допомогу США у квітні, коли американські дії допомогли захистити Ізраїль від атак безпілотників і ракет з боку Ірану і підтримуваних Іраном угруповань.

Остін наголосив, що дипломатія є єдиним способом запобігти подальшій ескалації напруженості в регіоні. Він також закликав Галланта "подвоїти зусилля щодо захисту палестинського цивільного населення і співробітників гуманітарних організацій у Секторі Гази".

Міністри також обговорили шляхи поліпшення розподілу гуманітарної допомоги палестинським громадянам, які її гостро потребують.