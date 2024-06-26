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Остін закликав Ізраїль знизити напруженість на кордоні з Ліваном

Голова Пентагону наголосив, що дипломатія є єдиним способом запобігти подальшій ескалації напруженості в регіоні.

Остін закликав Ізраїль знизити напруженість на кордоні з Ліваном
Ллойд Остін

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін закликав главу Міноборони Ізраїлю Йоава Ґалланта працювати над зниженням напруженості у відносинах із Хезболлою в Лівані.

Про це заявив прессекретар Пентагону генерал-майор Патрік Райдер, повідомляється на сайті відомства.

За його словами, під час зустрічі міністри обговорили зусилля зі зниження напруженості на ізраїльсько-ліванському кордоні, збільшення обсягу гуманітарної допомоги в Газі та спільної протидії нападам Ірану і підтримуваних Іраном сил на Ізраїль і дестабілізувальній діяльності на Близькому Сході.

Остін підтвердив "залізну" прихильність США до Ізраїлю і наголосив на обіцяній допомозі на понад 14 млрд доларів у межах додаткових асигнувань, ухвалених Конгресом у лютому. Він також згадав допомогу США у квітні, коли американські дії допомогли захистити Ізраїль від атак безпілотників і ракет з боку Ірану і підтримуваних Іраном угруповань.

Остін наголосив, що дипломатія є єдиним способом запобігти подальшій ескалації напруженості в регіоні. Він також закликав Галланта "подвоїти зусилля щодо захисту палестинського цивільного населення і співробітників гуманітарних організацій у Секторі Гази".

Міністри також обговорили шляхи поліпшення розподілу гуманітарної допомоги палестинським громадянам, які її гостро потребують.

  • 24 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що нинішня фаза бойових дій проти ХАМАСу у Смузі Гази згортається. Таким чином створюються умови для того, щоб Ізраїль направив більше військ до свого північного кордону, щоб протистояти ліванському ісламістському шиїтському угрупованню “Хезболла”.
  • Водночас Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун попередив, що на будь-який військовий наступ Ізраїлю на Ліван відреагує Іран, ставши на бік “Хезболли”.
  • “Хезболла”, яку підтримує Іран, почала завдавати ударів по Ізраїлю майже відразу після транскордонної атаки ХАМАСу 7 жовтня, яка спровокувала війну в Газі. Відтоді Ізраїль і “Хезболла” майже щодня ведуть перестрілку, але останніми тижнями бойові дії загострилися, викликаючи побоювання щодо повномасштабної війни.
  • “Хезболла” є набагато сильнішою за ХАМАС, і відкриття нового фронту підвищить ризик більшої загальнорегіональної війни за участю інших іранських проксі та, можливо, самого Ірану, що може завдати серйозної шкоди та масових жертв по обидва боки кордону.
  • 12 червня "Хезболла" атакувала Ізраїль із застосуванням близько 170 ракет. 
  • З 7 жовтня ізраїльські авіаудари по Лівану вбили понад 400 людей, більшість з яких були членами “Хезболли”, але серед загиблих також були понад 70 цивільних осіб. Унаслідок ударів Лівану на півночі Ізраїлю загинули 15 солдатів і 10 цивільних.
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