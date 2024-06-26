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У Кенії мітингарі штурмували будівлю парламенту, є загиблі

Президент Руто назвав протестувальників "злочинцями, які застосовують терор".

У Кенії мітингарі штурмували будівлю парламенту, є загиблі
Протистояння мітингувальників з поліцією у Найробі
Фото: EPA/UPG

Поліція у кенійській столиці Найробі застосувала зброю проти демонстрантів, які намагалися увірватися до будівлі парламенту. Внаслідок стрілянини загинули щонайменше п'ятеро людей.

Як повідомляє Reuters, акції непокори спричинив законопроєкт щодо підвищення податків. Мітингарі закликали президента країни Вільяма Руто подати у відставку.

Сам глава держави під час звернення до нації заявив, що обговорення податкової реформи "було вкрадено небезпечними людьми", а учасників протестів назвав "злочинцями, які застосували терор проти народу, лише прикидаючись мирними".

Журналісти з'ясували, що серед демонстрантів була зведена сестра колишнього президента США Барака Обами Аума, яка потрапила під дію сльозогінного газу. 

Міністр оборони Кенії заявив, що армія допомагатиме поліції впоратися з "надзвичайною ситуацією у сфері безпеки". 

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