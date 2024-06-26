Відома антиукраїнською позицією румунська парламентарка балотуватиметься на президентських виборах

Діана Шошоаке була обрана до Європарламенту на останніх виборах.

Румунська сенаторка Діана Шошоаке, яка очолює проросійську партію "SOS", повідомила про намір брати участь у президентських виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Antena 3.

Діана Шошоаке повідомила про участь у виборах президента Румунії на спільному засіданні обох палат румунського парламенту.

"Звідси, в цій військовій формі, з гордістю і честю за те, що я служила своїй країні в румунському парламенті, я їду до Європейського парламенту і хочу, щоб ви знали, що ми зустрінемося знову, тому що я висуваю свою кандидатуру на посаду президента Румунії", – повідомила вона.

Лідерка "SOS" пообіцяла, що навчить "поважати жінок Румунії, ваших матерів, ваших дружин, ваших сестер".