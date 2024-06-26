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Відома антиукраїнською позицією румунська парламентарка балотуватиметься на президентських виборах

Діана Шошоаке була обрана до Європарламенту на останніх виборах.

Відома антиукраїнською позицією румунська парламентарка балотуватиметься на президентських виборах
​Діана Шошоаке
Фото: Скріншот з відео

Румунська сенаторка Діана Шошоаке, яка очолює проросійську партію "SOS", повідомила про намір брати участь у президентських виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Antena 3.

Діана Шошоаке повідомила про участь у виборах президента Румунії на спільному засіданні обох палат румунського парламенту. 

"Звідси, в цій військовій формі, з гордістю і честю за те, що я служила своїй країні в румунському парламенті, я їду до Європейського парламенту і хочу, щоб ви знали, що ми зустрінемося знову, тому що я висуваю свою кандидатуру на посаду президента Румунії", – повідомила вона.

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Лідерка "SOS" пообіцяла, що навчить "поважати жінок Румунії, ваших матерів, ваших дружин, ваших сестер".

  • МЗС України ініціює накладення санкцій на сенаторку парламенту Румунії Діану Шошоаке за ініціативу приєднати частину українських територій
  • Шошоаке подала законопроєкт, який пропонує приєднати до Румунії частину південного регіону України.
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