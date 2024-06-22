У Румунії автобус із українцями потрпив у ДТП, відомо про 9 постраждалих

Сьогодні, 22 червня, вранці у Румунії потрапив у ДТП автобус із 50 громадянами України на борту. 9 громадян України отримали незначні травми.
Про це із посиланням на МЗС пише "Суспільне".
За однією із версій, водій заснув за кермом.
"Постраждалим громадянам України була надана консульська допомога. Наразі всі громадяни продовжили подорож на іншому транспортному засобі", – розповіли в МЗС.
- Перед цим, 20 червня у Польщі перекинувся автобус "Київ-Варшава". Тоді постраждали 14 людей, в тому числі двоє дітей.
- А 17 червня у Румунії в аварію потрапив рейсовий автобус з 57 українцями, 42 пасажири ‒ неповнолітні.
- 5 червня поблизу чеського міста Пардубіце сталася масштабна аварія потягів. Пасажирський потяг «Прага — Кошице» зіткнувся з вантажним потягом. Загинули дві українки.