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У Румунії автобус із українцями потрпив у ДТП, відомо про 9 постраждалих

Наразі всі громадяни продовжили подорож на іншому транспортному засобі.

У Румунії автобус із українцями потрпив у ДТП, відомо про 9 постраждалих
Фото: Відкриті джерела

Сьогодні, 22 червня, вранці у Румунії потрапив у ДТП автобус із 50 громадянами України на борту. 9 громадян України отримали незначні травми. 

Про це із посиланням на МЗС пише "Суспільне".

За однією із версій, водій заснув за кермом.

"Постраждалим громадянам України була надана консульська допомога. Наразі всі громадяни продовжили подорож на іншому транспортному засобі", – розповіли в МЗС.

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