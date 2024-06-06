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Внаслідок зіткнення поїздів в Чехії загинули 2 українки, – МЗС

Всього загинули 4 особи. Ще 34 особи зазнали незначних поранень.

Внаслідок зіткнення поїздів в Чехії загинули 2 українки, – МЗС
Фото: Idnes

Пізно ввечері 5 червня поблизу чеського міста Пардубіце сталася масштабна аварія потягів. Пасажирський потяг «Прага — Кошице» чеської компанії RegioJet зіткнувся з вантажним потягом, повідомляє українське МЗС. 

До його складу входять причіпні вагони до українського міста Чоп, які розташовані в середині потяга. 

На місці аварії був оперативно створений координаційний штаб, до якого увійшли правоохоронні органи та служби порятунку. Станом на 4 годину ночі рятувальна операція була завершена.

За попередньою інформацією, загинуло 4 особи. Серед них 2 громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюється. Ще 34 особи зазнали незначних поранень та отримали медичну допомогу на місці. Окремих осіб доставлено до медичних закладів міста Пардубіце та Градець Кралове.

Консульська посадова особа Консульства України в Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС.

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