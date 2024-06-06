Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

На Харківщині затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві за позиціями українських військ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Служба безпеки затримала інформатора рф, який шпигував за локаціями українських військ, що обороняють Вовчанськ. Поплічник агресора відслідковував точний час та напрямки польотів ударних гелікоптерів ЗСУ, які з повітря прикривають сухопутні підрозділи Сил оборони”, – йдеться у повідомленні.

Спецслужба зазначає, що також ворога цікавили бойові позиції української аеророзвідки та важкої артилерії, які тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Розвіддані потрібні були рашистам для нових спроб захоплення міста та подальшого просування на Харківському напрямку.

СБУ повідомляє, що для виконання ворожого завдання інформатор обходив територію Вовчанська та прилеглих селищ, де фіксував геолокації українських оборонців. Водночас фігурант «в темну» випитував потрібну йому інформацію у місцевих жителів під час розмов на побутові теми. Потім він телефоном доповідав отримані відомості російській спецслужбі.

За даними контррозвідки Служби безпеки, затриманим є ідейний прихильник рашизму, якого у 2023 році дистанційно завербувала воєнна розвідка РФ. До активної розвідувально-підривної діяльності він долучився під час повторного ворожого наступу на Харківщину.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Раніше у Харкові затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві за ППО через спецтехніку. Слідство стверджує, що чоловік намагався встановити пункти дислокації та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють Харків.