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У Харкові затримали навідника, який шпигував за ППО через спецтехніку

Зрадник намагався встановити пункти дислокації та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють Харків.

У Харкові затримали навідника, який шпигував за ППО через спецтехніку
Затриманий у Харкові зрадник
Фото: СБУ

У Харкові затримали ще одного інформатора РФ, який шпигував за підрозділами ЗСУ, що обороняють місто. Також в зоні його особливої уваги були місця можливого базування спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це повідомили у СБУ.

"Служба безпеки зірвала нову спробу рф отримати актуальні дані про оборону Харкова. У результаті спецоперації в обласному центрі затримано російського інформатора, який шпигував за підрозділами Збройних Сил України", – зазначили у спецслужбі. 

Зловмисником виявився колишній співробітник місцевого підрозділу розформованих внутрішніх військ. У квітні цього року окупанти дистанційно залучили його до співпраці як ідеологічного прихильника рашизму. Зрадник потрапив у поле зору російської розвідки через власні антиукраїнські коментарі, які залишав у прокремлівських телеграм-каналах.

Зрадник за вказівкою росіян намагався встановити пункти дислокації та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють Харків.

Щоб виявити «цілі», зловмисник регулярно обходив місто, де під виглядом прогулянок приховано спостерігав за локаціями Сил оборони. Ворожий інформатор використовував спеціально придбаний монокуляр із високою кратністю наближення та мінівідеокамеру.

Вдома він переносив отримані відомості на гугл-карти та відбирав відеофайли для «звіту» окупантам. Розвідінформація потрібна була рашистам для підготовки нових серій ракетно-бомбових ударів по Харкову.

Зрадник здавав ворогу позиції ЗСУ
Фото: СБУ
Зрадник здавав ворогу позиції ЗСУ
Зрадник здавав ворогу позиції ЗСУ
Фото: СБУ
Зрадник здавав ворогу позиції ЗСУ

Затримали інформатора у його власному помешканні.  Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон, відеокамеру, монокуляр та флеш-носії інформації з доказами його злочинної діяльності.

Крім того, спецслужба провела додаткові заходи, щоб убезпечити пункти базування українських військ.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Зрадник здавав ворогу позиції ЗСУ
Фото: СБУ
Зрадник здавав ворогу позиції ЗСУ

Нещодавно контррозвідка Служби безпеки викрила агента ФСБ, який формував "групи підтримки" для прориву російських ДРГ до Харкова. Зрадником виявився в'язень колонії.

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