Росіяни вчора обстріляли в Херсонській області медичний заклад і будинки

За даними ОВА, жертв і поранених немає.

Російська армія в неділю знову била по житлових кварталах Херсонської області. Також постраждав медичний заклад. Минулося без поранених.

Росіяни завдали авіаударів та обстріляли населені пункти Токарівка, Дудчани, Антонівка, Кізомис, Берислав, Новокаїри, Іванівка, Інгулець, Ольгівка, Тягинка, Новотягинка, Берегове, Інженерне, Понятівка та Херсон. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

Ударів КАБами ворог завдав по Бериславському і Херсонському районах.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 7 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в медичний заклад, газогін та приватний автомобіль", – йдеться у повідомленні.