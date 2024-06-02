Росіяни протягом дня обстріляли 10 громад Сумщини

У неділю, 2 червня, російські окупанти 19 разів атакували Сумську область різними видами озброєння.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:
- Миропільська громада: здійснено артилерійські обстріли (2 вибухи).
- Хотінська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.
- Білопільська громада: росіяни завдали ударів з використанням БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух), мінометів (13 вибухів), артилерії (7 вибухів) та скинули з БпЛА вибухові пристрої (3 вибухи).
- Миколаївська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (2 вибухи).
- Краснопільська громада: був обстріл з мінометів (2 вибухи).
- Шосткинська громада: здійснено обстріл касетними боєприпасами (2 вибухи).
- Есманьська громада: зафіксовано мінометні обстріли (2 вибухи).
- Шалигинська громада: завдано удар з використанням БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи).
- Великописарівська громада: здійснено обстріл з використанням БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи).
- Новослобідська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.