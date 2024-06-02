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Росіяни протягом дня обстріляли 10 громад Сумщини

Зафіксовано 46 вибухів.

Росіяни протягом дня обстріляли 10 громад Сумщини
Суська область, знак
Фото: unn.ua

У неділю, 2 червня, російські окупанти 19 разів атакували Сумську область різними видами озброєння.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

  • Миропільська громада: здійснено артилерійські обстріли (2 вибухи).
  • Хотінська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.
  • Білопільська громада: росіяни завдали ударів з використанням БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух), мінометів (13 вибухів), артилерії (7 вибухів) та скинули з БпЛА вибухові пристрої (3 вибухи).
  • Миколаївська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (2 вибухи).
  • Краснопільська громада: був обстріл з мінометів (2 вибухи).
  • Шосткинська громада: здійснено обстріл касетними боєприпасами (2 вибухи).
  • Есманьська громада: зафіксовано мінометні обстріли (2 вибухи).
  • Шалигинська громада: завдано удар з використанням БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи).
  • Великописарівська громада: здійснено обстріл з використанням БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи).
  • Новослобідська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.
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