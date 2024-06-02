Шольц: блок НАТО має показати Росії, що "готовий захищати кожен квадратний дюйм" своєї території

Шольц переконаний, що Росія не обмежить свої загрози європейській безпеці однією лише війною в Україні.

Зміна безпекової політики для Німеччини була необхідною, аби показати Росії, що блок НАТО, який після вторгнення РФ в Україну поповнився на два нових члени - Фінляндію та Швецію - "готовий захищати кожен квадратний дюйм" своєї території.

Про це заявив 2 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц на Східнонімецькому економічному форумі в Бад-Зарові, що неподалік від Берліна, передає Вloomberg.

Шольц переконаний, що Росія не обмежить свої загрози європейській безпеці однією лише війною в Україні, і що дипломатія щодо російського диктатора Володимира Путіна буде успішною лише з "позиції сили".

"Загроза з боку Росії буде продовжуватися", - сказав Шольц. Він додав, що США, Німеччина та інші союзники направили великі військові підрозділи у країни Балтії із єдиною метою - у майбутньому розмістити там цілу бригаду.