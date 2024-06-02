КНДР знову атакувала Південну Корею повітряними кулями зі сміттям

Південна Корея не збирає кулі через побоювання, що там можуть бути токсичні хімікати.

Північна Корея знову запустила повітряні кулі з прикріпленими до них пакетами зі сміттям у сторону Південної Кореї, як відповідь на листівки Сеула із закликом повалити пхеньянський режим, пише Yonhup News.

КНДР прикріпила до повітряних об'єктів пакети зі сміттям: недопалки, пластикові пакети, папір, старий одяг та екскременти. Це вже другий такий випадок. Одна з найбільших атак з використанням повітряних куль зі сміттям, сталася 28 і 29 травня. Тоді понад дві сотні повітряних куль перетнули міжкорейський кордон.

За даними Об’єднаного комітету начальників штабів Республіки Корея, 1 червня були задіяні щонайменше 10 повітряних куль, які рухалися у напрямку провінції Кьонгі.

Людей закликали не торкалися ані білих повітряних куль, ані пластикових пакетів зі сміттям прикріплених до них. Та при їх виявлені повідомляти військовим і поліцейським.

Військові Південної Кореї не збивають кулі через побоювання, що там можуть бути токсичні хімікати. Про поранення людей або пошкодження майна за тиждень повідомлень не надходило.