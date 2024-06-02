КНДР знову атакувала Південну Корею повітряними кулями зі сміттям

Північна Корея знову запустила повітряні кулі з прикріпленими до них пакетами зі сміттям у сторону Південної Кореї, як відповідь на листівки Сеула із закликом повалити пхеньянський режим, пише Yonhup News.
КНДР прикріпила до повітряних об'єктів пакети зі сміттям: недопалки, пластикові пакети, папір, старий одяг та екскременти. Це вже другий такий випадок. Одна з найбільших атак з використанням повітряних куль зі сміттям, сталася 28 і 29 травня. Тоді понад дві сотні повітряних куль перетнули міжкорейський кордон.
За даними Об’єднаного комітету начальників штабів Республіки Корея, 1 червня були задіяні щонайменше 10 повітряних куль, які рухалися у напрямку провінції Кьонгі.
Людей закликали не торкалися ані білих повітряних куль, ані пластикових пакетів зі сміттям прикріплених до них. Та при їх виявлені повідомляти військовим і поліцейським.
Військові Південної Кореї не збивають кулі через побоювання, що там можуть бути токсичні хімікати. Про поранення людей або пошкодження майна за тиждень повідомлень не надходило.
- Південнокорейські активісти іноді запускають у бік КНДР повітряні кулі з листівками з критикою північнокорейського лідера Кім Чен Ина, а також USB-флешки із забороненими в КНДР кліпами k-pop виконавців.
- 26 травня Пхеньян попередив про заходи у відповідь “за часте розкидання листівок та іншого сміття” з боку Південної Кореї.
- У липні 2022 року під час пандемії короновірусу південнокорейські активісти тричі відправляли до КНДР десятки повітряних куль із гуманітарною допомогою та медичними масками.