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КНДР знову атакувала Південну Корею повітряними кулями зі сміттям

Південна Корея не збирає кулі через побоювання, що там можуть бути токсичні хімікати.

КНДР знову атакувала Південну Корею повітряними кулями зі сміттям
сміття
Фото: Південнокорейські ЗМІ

Північна Корея знову запустила повітряні кулі з прикріпленими до них пакетами зі сміттям у сторону Південної Кореї, як відповідь на листівки Сеула із закликом повалити пхеньянський режим, пише Yonhup News.

КНДР прикріпила до повітряних об'єктів пакети зі сміттям: недопалки, пластикові пакети, папір, старий одяг та екскременти. Це вже другий такий випадок. Одна з найбільших атак з використанням повітряних куль зі сміттям, сталася 28 і 29 травня. Тоді понад дві сотні повітряних куль перетнули міжкорейський кордон.

За даними Об’єднаного комітету начальників штабів Республіки Корея, 1 червня були задіяні щонайменше 10 повітряних куль, які рухалися у напрямку провінції Кьонгі.

Людей закликали не торкалися ані білих повітряних куль, ані пластикових пакетів зі сміттям прикріплених до них. Та при їх виявлені повідомляти військовим і поліцейським.

Військові Південної Кореї не збивають кулі через побоювання, що там можуть бути токсичні хімікати. Про поранення людей або пошкодження майна за тиждень повідомлень не надходило.

  • Південнокорейські активісти іноді запускають у бік КНДР повітряні кулі з листівками з критикою північнокорейського лідера Кім Чен Ина, а також USB-флешки із забороненими в КНДР кліпами k-pop виконавців.
  • 26 травня Пхеньян попередив про заходи у відповідь “за часте розкидання листівок та іншого сміття” з боку Південної Кореї.
  • У липні 2022 року під час пандемії короновірусу південнокорейські активісти тричі відправляли до КНДР десятки повітряних куль із гуманітарною допомогою та медичними масками. 
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