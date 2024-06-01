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FT: ЄС готує тарифи на російські товари, які не підпадають під санкції

План, запропонований Швецією, може охопити продукти харчування, ліки та ядерне паливо.

FT: ЄС готує тарифи на російські товари, які не підпадають під санкції
Фото ілюстративне

Європейський Союз розглядає можливість введення тарифів на російський імпорт на суму до 42 мільярдів євро, який не потрапив до санкційних списків ЄС.

Про це пише ZN,UA із посиланням на Financial Times.

Зазначається, що із такою ініціативою виступила Швеція. Міністри торгівлі ЄС звернулися до Європейської комісії з проханням розробити план введення мита на продукти, які не підпадають під дію санкцій: продукти харчування, ядерне паливо і медикаменти, з можливістю спрямування надходжень до України. 

"Швеція ініціювала дискусію про більш широке використання тарифів на імпорт з Росії. З боку Європейської Комісії ми будемо оцінювати це і надавати державам-членам варіанти для подальших дій", – заявив Валдіс Домбровскіс, комісар ЄС з питань торгівлі.

Із 1 липня також набудуть чинності тарифи на зернові та олійні культури з Росії та Білорусі, які теж схвалили міністри.

Хоча більша частина торгівлі ЄС з Росією була зупинена внаслідок війни в Україні, деякі види імпорту все ще дозволені або через відсутність альтернативних поставок, або через побоювання спричинити перебої на світовому ринку.

За словами Домбровскіса, тарифи на зернові, олійні культури та похідні продукти гарантують, що "Росія не зможе дестабілізувати ринок ЄС через перенаправлення експорту зерна".

ЄС встановив такі високі тарифи на російську пшеницю – 95 євро за тонну – що вони є фактичною забороною, але не вдався до санкцій у відповідь на заяву Росії про те, що блок припиняє експорт продовольства до країн, що розвиваються. 

На думку комісара, значна частина доходів використовується для фінансування військової машини Владіміра Путіна. Тому потрібно вирішити проблему цього існуючого попри санкції експорту. 

Він закликав до "великих тарифів на всю цю торгівлю", але визнав, що "вона є чутливою в деяких сферах". Тарифи потребують схвалення більшості країн-членів.

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