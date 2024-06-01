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Ісландія обирає президента, у фаворитах є три кандидатки

Теперішній очільник країни Гвюдні Йоуганнессон не балотується на переобрання. 

Ісландія обирає президента, у фаворитах є три кандидатки
Лідерка президентських перегонів в Ісландії Катрін Якобсдоттір
Фото: EPA/UPG

Сьогодні Ісландія обирає свого сьомого за рахунком президента. Напружена боротьба триває між трьома кандидатками, пише Німецька хвиля.

Серед них є колишня прем'єр-міністерка Катрін Якобсдоттір, яка у квітні залишили посаду, щоб балотуватися в президенти.

До неї приєдналися Халла Томасдоттір, бізнес-леді, яка вже балотувалася в 2016 році, і Халла Хрунд Логадоттір, експертка з екології та професор Гарвардського університету.

Нещодавнє опитування щоденної газети Morgunbladid показує, що Якобсдоттір лідирує з 26%, за нею йдуть Томасдоттір з 24% і Логадоттір з 19%.

Всього в президентських перегонах бере участь 12 кандидатів.

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Теперішній очільник країни Гвюдні Йоуганнессон не балотується на переобрання. Надзвичайно популярний президент обіймав цю посаду з 2016 року та набрав 92% голосів у 2020-му.

Посада президента в Ісландії переважно церемоніальна, але включає такі повноваження, як накладення вето на закони та призначення референдумів.

Результати виборів очікуються завтра вранці.

  • У квітні парламент Ісландії схвалив кандидатуру нового прем'єр-міністра. До головування в уряді після семирічної перерви повернувся лідер Партії незалежності Б'ярні Бенедиктссон.
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