Зеленський: російську військову авіацію потрібно знищити так само, як нищиться флот у Чорному морі

Встановлення справедливого миру можливо лише завдяки належній військовій міці та дипломатії. Нинішні переговори в межах саміту Україна – Північна Європа були присвячені саме цьому, сказав президент Володимир Зеленський.

Він сказав, що російський керманич Володимир Путін наразі має можливості поширювати війну. Ситуація для нього не така хороша, як він намагається вдати, але він все ще здатний чинити терор та намагатися розширити зону бойовий дій і накопичувати війська на кордоні.

"Росія також сигналізує, що вона може бути готова вчинити агресивні провокації, зокрема проти кордонів у Балтійському регіоні. Ключем до позитивних змін для нас на фронті та загалом є протиповітряна оборона. Росія не має жодної фундаментальної переваги, крім КАБів, ракет та бойової авіації. Ми повинні зробити все, щоб знищити російську військову авіацію так само, як ми вже знищуємо російські бойові кораблі в Чорному морі", – сказав український президент.

Для цього Україні потрібні нові системи Patriot – і про це йшлося на саміті.

Щодо дипломатії президент сказав, що найголовнішим завданням є проведення Глобального саміту миру. Росія шантажує деяких лідерів і хоче заблокувати їхню участь.

Участь у саміті в Швеції взяли прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, президент Фінляндії Александр Стубб, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Норвегії Йонас Гар Стере, прем’єр-міністр Ісландії Бʼярні Бенедіктссон. Всі ці країни підписали з Україною безпекові угоди (три з них – сьогодні: зі Швецією, Ісландією та Норвегією).

Ці лідери на брифінгу висловили підтримку Україні на шляху до ЄС і НАТО і запевнили в продовженні підтримки.