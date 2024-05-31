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Україна та Норвегія підписали двосторонню безпекову угоду

У програму з підтримки Києва Осло заклало майже 6,4 млрд євро на 2023–2027 роки.

Україна та Норвегія підписали двосторонню безпекову угоду
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере
Фото: Cайт президента України

У Стокгольмі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Її повний текст можна переглянути тут.

Про це йдеться на сайті українського президента.

Цього року Норвегія надасть Україні щонайменше 13,5 млрд норвезьких крон (близько 1,2 млрд євро) військової допомоги. Загалом у довгострокову Програму Нансена з підтримки України Норвегія заклала майже 6,4 млрд євро на 2023–2027 роки. Норвезька підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди.

Разом із союзниками Норвегія допомагатиме Україні розвивати спроможності у сфері сучасних бойових літаків і вже фіксує чітку готовність передати винищувачі F-16.

Крім того, зробить вагомий внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях, продовжить надавати системи NASAMS, а також обладнання до них і навчатиме фахівців.

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере
Фото: Сайт президента України
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере

Україна та Норвегія працюватимуть над поглибленням оборонно-промислового співробітництва.

Невійськові блоки угоди стосуються підтримки Української формули миру, санкцій, відшкодування збитків, притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги в економічному відновленні, гуманітарному розмінуванні, захисті критичної інфраструктури та боротьбі з російською пропагандою. Норвезькі лікарні й надалі надаватимуть допомогу українцям.

Норвегія твердо переконана, що майбутнє України та її народу – у євроатлантичній спільноті. Тому працюватиме над майбутнім членством країни в НАТО.

  • Норвегія – 15-та країна, з якою укладено двосторонню безпекову угоду на виконання положень Вільнюської декларації G7. Раніше Україна підписала документи з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією та Ісландією.
  • Вчора міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Україна може відповідно до міжнародного права нападати на Росію в межах захисту своєї території та використовувати для цього зброю партнерів. Йдеться про військові цілі.
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