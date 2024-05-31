Це – військові ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних.

Сьогодні з російського полону вдалося повернути 75 людей. Це – військові ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та цивільні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Це – уже 52-ий обмін полоненими за час повномасштабної війни, повідомили в Головному управлінні розвідки міністерства оборони України.

"Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних – усі вони вже на рідній землі", – написав президент у фейсбуці і опублікував фото.

"Про всіх пам’ятаємо. Докладаємо максимум зусиль, щоб знайти кожного й кожну", – додав він і подякував команді, яка працює над обмінами полонених.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що серед визволених оборонців – 70 чоловіків і пʼятеро жінок; шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. Щонайменше третина з них мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

"Повернути на рідну землю вдалося 19 Захисників острова Зміїний, 14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС, а також десять Оборонців Маріуполя. Додому повертаються українці, захоплені в полон на Харківському, Київському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках", – йдеться в повідомленні.

В Головному управлінні розвідки Міноборони додали, що "щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність".

Цього разу визволено з полону 37 представників Збройних Сил України, зокрема 13 бійців Військово-морських Сил та двоє представників Повітряних Сил. Також визволено з полону 21 нацгвардійця. Додому повертаються семеро Оборонців-прикордонників, шестеро тероборонців та четверо цивільних українок", – сказали в управлінні розвідки.

Фото: ОФіс президента Обмін полоненими

Фото: Офіс президента Обмін полоненими

Окупанти сьогодні заявили, що обмін пройшов 75 на 75.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна шукає посередників, які б вплинули на Росію щодо обміну захисників Маріуполя. Як відомо, понад 1900 оборонців досі залишаються в російському полоні.

Лубінець також наголошував, що Росія використовує тему обмінів для підриву соціальної та політичної ситуації в Україні, телефонуючи родичам військовополонених та переконуючи їх, ніби це Україна не хоче забирати своїх громадян.