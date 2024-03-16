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Лубінець: РФ використовує тему обмінів полоненими для підриву політичної ситуації в Україні

Російська сторона телефонує родичам українських військовополонених та переконує їх, що ніби це Україна не хоче забирати своїх громадян.

Лубінець: РФ використовує тему обмінів полоненими для підриву політичної ситуації в Україні
Фото: Макс Требухов

Росія використовує тему обмінів для підриву соціальної та політичної ситуації в Україні, телефонуючи родичам військовополонених та переконуючи їх, ніби це Україна не хоче забирати своїх громадян.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram. 

"Ми спостерігаємо, що ворог масово почав телефонувати родичам військовополонених та повідомляти, що ми готові повертати вашу рідну людину, а це Україна не хоче забирати", пише Лубінець.

Омбудсмен наголошує, що росіяни спонукають родичів військовополонених на акції, мітинги, переконують перекривати вулиці, блокувати адмінбудівлі, нібито Україну це змусить "проводити" обміни. 

"Проте ніколи Україна не зупиняла обмінні процеси!", – додає Лубінець.

Україна змогла повернути з російського полону 3135 військовополонених. 

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