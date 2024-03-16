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Росія обстріляла громаду в Донецькій області, загинула людина

Росіяни вдарили важкою артилерією по Новоселівці Першій.

Росія обстріляла громаду в Донецькій області, загинула людина
обстріли Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

Армія Росії завдала ударів з важкої артилерії по Очеретинській громаді Донеччини. Внаслідок обстрілу 1 людина загинула , ще одна отримала поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Сьогодні зранку росіяни обстріляли з важкої артилерії Новоселівку Першу — вбили 51-річного чоловіка. Ще один чоловік отримав поранення — його доправили до лікарні", — ідеться у повідомленні.

У п'ятницю ввечері окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську Донецької області, в результаті пошкоджено промислову будівлю.

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