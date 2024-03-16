Росія обстріляла громаду в Донецькій області, загинула людина

Армія Росії завдала ударів з важкої артилерії по Очеретинській громаді Донеччини. Внаслідок обстрілу 1 людина загинула , ще одна отримала поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Сьогодні зранку росіяни обстріляли з важкої артилерії Новоселівку Першу — вбили 51-річного чоловіка. Ще один чоловік отримав поранення — його доправили до лікарні", — ідеться у повідомленні.

У п'ятницю ввечері окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську Донецької області, в результаті пошкоджено промислову будівлю.