WSJ: перемога України над Чорноморським флотом РФ відкриває життєво важливий зерновий коридор

Українські фермери різко збільшили експорт зерна після того, як російські військові кораблі були відкинуті атаками морських безпілотників.

Українські фермери різко нарощують експорт зерна завдяки військовому успіху України, відкинувши Чорноморський флот за сотні миль, пише The Wall Street Journal.

Українські морські безпілотники потопили низку російських військових кораблів і повністю закрили доступ ВМС Росії до Чорного моря, дозволивши Україні збільшити експорт зерна з головних портів в Одесі майже до довоєнного рівня.

Експорт зерна в грудні зріс більш ніж удвічі: до більш ніж 5 мільйонів тонн у порівнянні з 2 мільйонами тонн у вересні. Міністр економіки України Юлія Свириденко каже, якщо це зростання збережеться, то експорт збільшиться на 3,3 мільярда доларів цього року та підвищиться економічне зростання на 1,2%.

Українські кораблі тримаються берегів Румунії, Болгарії та Туреччини, які є членами Організації Північноатлантичного договору, що зменшує загрозу російського втручання. Тепер судновласники відправляють ще більші судна, звідки експортують переважно зерно та залізну руду.

Як пише WSJ, для морських перевезень страхування є ключовим елементом. Наразі український уряд співпрацює з міжнародними страховими компаніями, зокрема Lloyd's of London та Marsh McLennan, щоб допомогти суднам, які прямують в Україну та з України, знайти доступне страхування.

Мало хто з комерційних суден наважився б зупинятися в українських портах без страхування.

Свириденко вважає, що мета полягає в тому, щоб зробити Україну самодостатньою і менш залежною від іноземної допомоги.

Однак, за словами Володимира Славінського, директора з торгівлі компанії "Нібулон", одного з найбільших українських експортерів зерна, експортні надлишки продукції, що накопичилися в той час, коли експорт був обмежений, спричинили бурхливий ріст експорту.