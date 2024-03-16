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WSJ: перемога України над Чорноморським флотом РФ відкриває життєво важливий зерновий коридор

Українські фермери різко збільшили експорт зерна після того, як російські військові кораблі були відкинуті атаками морських безпілотників.

WSJ: перемога України над Чорноморським флотом РФ відкриває життєво важливий зерновий коридор
Фото: Мінінфраструктури

Українські фермери різко нарощують експорт зерна завдяки військовому успіху України, відкинувши Чорноморський флот за сотні миль, пише The Wall Street Journal.

Українські морські безпілотники потопили низку російських військових кораблів і повністю закрили доступ ВМС Росії до Чорного моря, дозволивши Україні збільшити експорт зерна з головних портів в Одесі майже до довоєнного рівня.

Експорт зерна в грудні зріс більш ніж удвічі: до більш ніж 5 мільйонів тонн у порівнянні з 2 мільйонами тонн у вересні.  Міністр економіки України Юлія Свириденко каже, якщо це зростання збережеться, то експорт збільшиться на 3,3 мільярда доларів цього року та підвищиться економічне зростання на 1,2%.

Українські кораблі тримаються берегів Румунії, Болгарії та Туреччини, які є членами Організації Північноатлантичного договору, що зменшує загрозу російського втручання. Тепер судновласники відправляють ще більші судна, звідки експортують переважно зерно та залізну руду.

Як пише WSJ, для морських перевезень страхування є ключовим елементом. Наразі український уряд співпрацює з міжнародними страховими компаніями, зокрема Lloyd's of London та Marsh McLennan, щоб допомогти суднам, які прямують в Україну та з України, знайти доступне страхування. 

Мало хто з комерційних суден наважився б зупинятися в українських портах без страхування.

Свириденко вважає, що мета полягає в тому, щоб зробити Україну самодостатньою і менш залежною від іноземної допомоги. 

Однак, за словами Володимира Славінського, директора з торгівлі компанії "Нібулон", одного з найбільших українських експортерів зерна, експортні надлишки продукції, що накопичилися в той час, коли експорт був обмежений, спричинили бурхливий ріст експорту.

  • Понад 22 мільйонів тонн вантажів різної номенклатури експортовано з початку роботи тимчасового коридору Чорним морем, який в світі називають “український коридор”.
  • У серпні 2023 року відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ Україна оголосила про "гуманітарний коридор" у Чорному морі, щоб звільнити кораблі, які застрягли в її портах після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і щоб обійти фактичну блокаду після того, як Росія відмовилася від угоди щодо дозволу Києву експортувати зерно.
  • В 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня до 29 грудня 2023 року) Україна вже експортувала 17,932 млн т зернових та зернобобових культур.
  • У січні 2024 року речник ВМС повідомив, що український "зерновий коридор" вийшов на свої довоєнні потужності: “Ми вже перетнули межу у 500 суден і понад 10 млн тонн вантажів”.
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