WSJ: перемога України над Чорноморським флотом РФ відкриває життєво важливий зерновий коридор

Українські фермери різко нарощують експорт зерна завдяки військовому успіху України, відкинувши Чорноморський флот за сотні миль, пише The Wall Street Journal.
Українські морські безпілотники потопили низку російських військових кораблів і повністю закрили доступ ВМС Росії до Чорного моря, дозволивши Україні збільшити експорт зерна з головних портів в Одесі майже до довоєнного рівня.
Експорт зерна в грудні зріс більш ніж удвічі: до більш ніж 5 мільйонів тонн у порівнянні з 2 мільйонами тонн у вересні. Міністр економіки України Юлія Свириденко каже, якщо це зростання збережеться, то експорт збільшиться на 3,3 мільярда доларів цього року та підвищиться економічне зростання на 1,2%.
Українські кораблі тримаються берегів Румунії, Болгарії та Туреччини, які є членами Організації Північноатлантичного договору, що зменшує загрозу російського втручання. Тепер судновласники відправляють ще більші судна, звідки експортують переважно зерно та залізну руду.
Як пише WSJ, для морських перевезень страхування є ключовим елементом. Наразі український уряд співпрацює з міжнародними страховими компаніями, зокрема Lloyd's of London та Marsh McLennan, щоб допомогти суднам, які прямують в Україну та з України, знайти доступне страхування.
Мало хто з комерційних суден наважився б зупинятися в українських портах без страхування.
Свириденко вважає, що мета полягає в тому, щоб зробити Україну самодостатньою і менш залежною від іноземної допомоги.
Однак, за словами Володимира Славінського, директора з торгівлі компанії "Нібулон", одного з найбільших українських експортерів зерна, експортні надлишки продукції, що накопичилися в той час, коли експорт був обмежений, спричинили бурхливий ріст експорту.
- Понад 22 мільйонів тонн вантажів різної номенклатури експортовано з початку роботи тимчасового коридору Чорним морем, який в світі називають “український коридор”.
- У серпні 2023 року відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ Україна оголосила про "гуманітарний коридор" у Чорному морі, щоб звільнити кораблі, які застрягли в її портах після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і щоб обійти фактичну блокаду після того, як Росія відмовилася від угоди щодо дозволу Києву експортувати зерно.
- В 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня до 29 грудня 2023 року) Україна вже експортувала 17,932 млн т зернових та зернобобових культур.
- У січні 2024 року речник ВМС повідомив, що український "зерновий коридор" вийшов на свої довоєнні потужності: “Ми вже перетнули межу у 500 суден і понад 10 млн тонн вантажів”.