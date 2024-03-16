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Хусити атакували танкер зі зрідженим нафтовим газом у Червоному морі, – Reuters

Це вже третя спроба нападу на торгове судно за останні дві доби.

Хусити атакували танкер зі зрідженим нафтовим газом у Червоному морі, – Reuters
Фото: EPA/UPG

Єменські хусити атакували ще один танкер для перевезення зрідженого нафтового газу під прапором Маршаллових островів. Капітан Ембрі повідомив про два вибухи поряд із судном, коли воно йшло біля узбережжя єменського портового міста Ходейда, пише Reuters.

Це вже третя спроба нападу на торгове судно, яке нещодавно належало Сполученим Штатам, за останні дві доби.

За даними Управління морських торгових операцій Сполученого Королівства, капітан торговельного судна повідомив про вибух на певній відстані від правого борту танкера.

У Червоному морі хусити поцілили ракетою у торговельне судно, корабель зазнав пошкоджено за 140 км на захід від єменського порту Ходейда. Інше судно, яке перебувало за 93 км на південний захід від Ходейди, повідомило про дві ракети, які пролетіли над ним та вибухнули на відстані.

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