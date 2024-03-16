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Угорщина поскаржилася країнам ЄС на Україну

Уряд Орбана знову вимагає більше прав для угорської національної меншини.

Угорщина поскаржилася країнам ЄС на Україну

Угорський уряд розіслав країнам-членам Європейського Союзу лист, у якому висловлює претензії на адресу України щодо питання захисту прав національних меншин.

Як стверджує "Радіо Свобода", документ містить вимогу повернути права угорців в Україні до стану 2015 року. Віктор Орбан та його міністри хочуть вільного використання угорської мови в нашій державі та представництва угорців на регіональному та національному рівнях.

У листі розкритиковано адміністративну реформу в Україні, внаслідок якої відбулося об'єднання районів і змінилося співвідношення населення. Автори документа скаржаться, що тепер важко досягти частки у 10%, яка потрібна для того, щоб претендувати на мовні права. 

Є претензії і до сфери освіти: мовляв, угорці не можуть у школах своєї меншини обирати предмети для викладання українською мовою.  

Угорщина також незадоволена тим, що у Верховній Раді України немає їхнього делегата. 

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