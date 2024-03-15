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Зустріч лідерів Веймарського трикутника: Союзники пообіцяли більше зброї для України

Також партнери нарощуватимуть виробництво зброї в Україні.

Зустріч лідерів Веймарського трикутника: Союзники пообіцяли більше зброї для України
Еммануель Макрон, Дональд Туск і Олаф Шольц у Берліні, 15 березня 2024 року
Фото: Х/ Donald Tusk

Союзники купуватимуть більше зброї для України і нарощуватимуть виробництво зброї в нашій державі.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній пресконференції за підсумками зустрічі лідерів країн Веймарського трикутника, яка відбулася 15 березня у Берліні, передає The Guardian.

Шольц сказав, що Німеччина, Франція та Польща підтримують Україну, але також зрозуміло, що ці країни не перебувають у стані війни з Росією.

За словами німецького канцлера, президент РФ Володимир Путін має знати, що підтримка України в Європі не зменшиться, і вони використовуватимуть заморожені російські активи для фінансової підтримки Києва.

Президент Франції Еммануель Макрон у своєму виступі наголосив, що вони продовжуватимуть підтримувати нашу державу доти, доки це буде необхідно. Він повторив, що в Україні на карту поставлено безпеку всієї Європи.

Макрон додав, що Європа єдина і сповнена рішучості підтримати Україну. 

Польський прем'єр Дональд Туск підкреслив, що вони єдині у питаннях безпеки і мають намір витрачати гроші, щоб допомогти Києву тут і зараз.

Наприкінці свого виступу Туск назвав сьогоднішню зустріч "хорошим новим початком для "Веймарського трикутника" та заявив, що всі троє лідерів країн зустрінуться знову влітку у Польщі.

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