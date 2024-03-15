Парламент Хорватії розпустили, новий оберуть у квітні (оновлено)

Парламент Хорватії (Сабор) розпустили, “за” проголосували 143 зі 151 законодавця, повідомили Euronews.

Як пише Bloomberg, президент Зоран Міланович оголосив про проведення нових виборів 17 квітня.

Хорвати отримають для голосування вихідний, яке припадає на середу.

Рішення про розпуск парламенту прийняли в той момент, коли Пленкович і його консервативна партія Хорватський демократичний союз (HDZ) стикаються з дедалі більшими звинуваченнями опозиції в корупції на високому рівні. Керівник уряду заперечує будь-які правопорушення.

Очікується, що Пленковичу та ХДС кине виклик група центристських і лівих партій, які вже оголосили, що балотуватимуться в коаліції. Партія прем’єр-міністра утримує владу з моменту здобуття Хорватією незалежності від колишньої Югославії в 1991 році й спробує втретє очолити уряд.

ХДС лідирує в опитуваннях, отримавши близько 27% підтримки − майже на 10 процентних пунктів випереджаючи головну опозиційну соціал-демократичну партію. Правий “Рух за батьківщину” та інша правоцентристська партія “Міст” показали однозначні числа підтримки.