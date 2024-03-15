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Парламент Хорватії розпустили, новий оберуть у квітні (оновлено)

Хорвати отримають додатковий вихідний для голосування.

Парламент Хорватії розпустили, новий оберуть у квітні (оновлено)
Фото: kmu.gov.ua

Парламент Хорватії (Сабор) розпустили, “за” проголосували 143 зі 151 законодавця, повідомили Euronews.

Як пише Bloomberg, президент Зоран Міланович оголосив про проведення нових виборів 17 квітня.

Хорвати отримають для голосування вихідний, яке припадає на середу.

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Рішення про розпуск парламенту прийняли в той момент, коли Пленкович і його консервативна партія Хорватський демократичний союз (HDZ) стикаються з дедалі більшими звинуваченнями опозиції в корупції на високому рівні. Керівник уряду заперечує будь-які правопорушення.

Очікується, що Пленковичу та ХДС кине виклик група центристських і лівих партій, які вже оголосили, що балотуватимуться в коаліції. Партія прем’єр-міністра утримує владу з моменту здобуття Хорватією незалежності від колишньої Югославії в 1991 році й спробує втретє очолити уряд.

ХДС лідирує в опитуваннях, отримавши близько 27% підтримки − майже на 10 процентних пунктів випереджаючи головну опозиційну соціал-демократичну партію. Правий “Рух за батьківщину” та інша правоцентристська партія “Міст” показали однозначні числа підтримки.

  • Спроба розпустити депутатів у лютому провалилася. Тоді тисячі мітингувальників зібралися у Загребі, щоб протестувати проти уряду та вимагати якнайшвидшого проведення цьогорічних парламентських виборів.
  • Зараз Хорватія переживає рік супервиборів – країна обиратиме парламент, главу держави та депутатів у Європарламент.
  • Економіка Хорватії є однією з найбільш швидкозростаючих в ЄС за останні два роки, завдяки доступу до фондів блоку, євро та вступу до безвізової Шенгенської зони. Цього року уряд прогнозує економічне зростання на 2,8%.
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