Посол США в Угорщині заявив, що Вашингтон відповість на безглузду антиамериканську риторику Орбана

Посол США в Угорщині Девід Прессман заявив, що Вашингтон відповість на “небезпечно безглузду антиамериканську риторику” Будапешта та “розширення відносин з Росією”.

Про це він зазначив вчора у Будапешті у промові, виголошеній з нагоди 25-річчя приєднання Угорщини до військового альянсу НАТО, пише The Guardian.

Прессман звинуватив угорський уряд у нестримній корупції та підриві незалежних інституцій.

“У цій промові йдеться про те, як давній друг і союзник говорить і робить речі, які підривають довіру та дружбу”, − сказав він, маючи на увазі Угорщину.

“Ми не можемо ігнорувати, коли спікер національних зборів Угорщини стверджує, що війна Путіна в Україні насправді “ведеться Сполученими Штатами””, − додав дипломат.

“Ми не можемо ані зрозуміти, ані погодитися з тим, що прем’єр-міністр визначає Сполучені Штати як “головного супротивника” нашого союзника Угорщини. Або його твердження, що уряд Сполучених Штатів намагається повалити уряд Угорщини – буквально, щоб “перемогти” його””, − йдеться у його виступі.

Пресссман додав: “Хоча уряд Орбана може захотіти “вичекати” уряд Сполучених Штатів, Сполучені Штати точно не чекатимуть адміністрацію Орбана. Поки Угорщина чекає, ми будемо діяти”.