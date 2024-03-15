Як ми втратили мільйон українських сердець

Один мільйон непотребу у вигляді власних громадян. Саме так виглядає фінальне рішення уряду зі скасування допомоги внутрішнім мігрантам. Якщо в лютому допомогу отримували 2,5 млн українців, то вже в березні планову виплату обліковано на 1,5 млн громадян.

Фото: Владислав Содель

Саме тут, в цьому ряду цифр, не вистачає нулів. Нуль квадратних метрів житла. Нуль програм перенавчання новим професіям. Нуль кроків в бік реальних дій та вирішення проблем внутрішньої міграції.

До того ж із цього мільйона тисячі людей повертаються в окупацію. Не десятки або сотні, а тисячі українців.

Щодо цифр нових іммігрантів в країнах ЄС. Певен, ви не знаєте, що наприклад Нідерланди фактично закрили прийом наших українців, хто вперше шукає притулку. Не через «втому від України». Від банальної нестачі житла для чергового цунамі біженців. Думаєте, звідки такий попит?

При тому Німеччина, в якої катастрофічна нестача робочих рук та просто більше вільного місця, – цей прийом не зупиняє. А наші їдуть. Їдуть. Та їдуть.

Найгірше те, що більшість тих, хто їде зараз, не повернеться ніколи. Не тому, що такий план. А тому, що така образа на країну, яка відвернулась від тебе.

Та чи винна країна? Точно ні. В ланцюгу винних вдосталь цілком реальних прізвищ і більшість з них засіла в двох міністерствах. Соціальної політики та реінтеграції. Саме тут вже два тижні поспіль ігнорують справжній голос переселенців – петицію про продовження виплат. За принципом – закрив очі і нема проблеми. Дійшли до ганебного видалення коментарів від маріупольців під бравурними постами віце-прем'єрки та міністрів. Сором. Суцільний іспанський сором.

А в той самий час знайомі з окупації вихваляються двома пенсіями. Двома соціалками. Та перепитують, як ми тут? А ми не знаємо як. Як наші всі пенсіонери без розбору отримують українську пенсію. Часто бачимо тих, хто щиро за покликом відсутності серця розповідає на шоу Скабєєвої про «звірства ЗСУ», а потім біжить отримувати українську пенсію. А в той час безпритульні та безробітні маріупольці позбавлені навіть копійок від держави.

Таких прикладів – безліч. Безліч системної відсутності результату. Ефективності. Лише імітація роботи та медійна бравада, яка вже коштувала нам один мільйон українських сердець та думок. Якщо прямо зараз не почати змінювати політики та політиків, підходи та чиновників, благі наміри на ефективні дії, ми продовжимо втрачати мільйони без будь-яких бойових дій.