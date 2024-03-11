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В ООН повідомили про зменшення кількості біженців і ВПО, які сподіваються повернутися додому

Якщо торік цифра біженців становила 77%, то цьогоріч - 65%.

В ООН повідомили про зменшення кількості біженців і ВПО, які сподіваються повернутися додому
Біженці
Фото: ANSA

Зменшилася частка біженців, які сподіваються повернутися додому - 65% опитаних у січні-лютому цього року проти 77% опитаних у квітні-травні 2023-го.

Такі дані оприлюднило Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), передає "Інтерфакс-Україна".

Частка внутрішньо переміщених осіб, які планують повернутися, теж зменшилася - до 72% з 84%.

Менш ніж рік тому 14% біженців і 15% ВПО повідомили про плани повернутися на постійне проживання додому в найближчі три місяці. Тепер ці цифри значно знизилися - до 6% біженців і 5% ВПО, які говорять про такі плани протягом 12 місяців.

Кількість біженців, які не мають ні плану, ні надії повернутися, збільшилася з 6% до 11%, ВПО - з 12% до 15%. Хто не вирішив, чи повертатися в майбутньому - з 18% до 24% і з 6% до 12%.

Автори дослідження зазначили, що наміри про повернення різняться залежно від кількох чинників. Серед них - близькість країн, що приймають (для біженців), ситуація в місцях походження (наприклад, родичі та/або майно, що залишилося в Україні), демографічні характеристики/вразливості (зокрема коефіцієнт залежності) і перспективи соціально-економічної інклюзії в країнах, що приймають, або районах переміщення (наприклад, участь у ринку праці).

Управління Верховного комісара ООН з прав людини, більше планів і надій повернутися у біженців, які перебувають у сусідніх з Україною державах (75%). Тих, хто мешкає в інших європейських країнах - 62%.

Серед тих, чиї попередні плани повернутися назавжди не здійснилися, 81% біженців і 76% ВПО зазначили, що основною причиною було погіршення безпекової ситуації в Україні та/або в місці їхнього походження. Серед інших причин - занепокоєння щодо економічних можливостей в Україні (18% і 6% відповідно) і пошкоджене або недоступне майно (20% і 7% відповідно).

При цьому багато біженців і внутрішньо переміщених осіб остаточно повернулися б до України, якби війна закінчилася протягом наступних 12 місяців (35% біженців і 43% ВПО). 

Основними факторами/умовами, які вплинуть на рішення повернутися, вказують доступ до роботи (42% біженців і 18% ВПО), завершення окупації (34% і 28% відповідно) і доступ до свого майна або альтернативного житла (23% і 26% відповідно). Також у п'ятірці ключових чинників - наявність достатніх ресурсів або підтримки для повернення (18% біженців і 4% ВПО) і можливість возз'єднатися з родичами (17% і 8% відповідно).

Відповідно до дослідження, якщо повномасштабна війна триватиме наступні 12 місяців, значна частина біженців (60%) зазначила, що може бути вимушена повернутися, навіть якщо це не буде її першим вибором або якщо зіштовхнеться з проблемами доступу до прав і послуг у країнах, що приймають. Серед ВПО таких менше чверті (23%).

Згідно з оновленими даними УВКПЛ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 15 лютого 2024 року становила 6,004 млн, загалом у світі - 6,48 млн. Це відповідно на 29 тис. і 30 тис. більше, ніж на початок року.

В Україні, за даними ООН на 6 листопада 2023 року було 3,674 млн внутрішньо переміщених осіб.

  • За даними Євростату, станом на 31 січня 2024 року 4,3 мільйони громадян країн, не громадян ЄС, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення, мали статус тимчасового захисту в ЄС.
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