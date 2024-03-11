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Капітуляція не є миром для України, − Столтенберг

Київ зараз як ніколи близький до членства у НАТО, заявив генсек блоку.

Капітуляція не є миром для України, − Столтенберг
Генсек НАТО Ян Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Капітуляція не є миром для України, а завершити війну може лише російський президент.

Про це заявив генеральний секретар військового блоку НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі, пише The Guardian.

Відповідаючи на запитання, чи незабаром Україна отримає запрошення до Альянсу генсек сказав, що Київ зараз як ніколи близький до членства у блоці.

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 “Україна стане партнером у НАТО. Питання не в тому, чи, а коли. Зараз Україна як ніколи наблизилася до членства в НАТО”, − заявив Столтенберг.

Що було раніше

  • 9 березня Папа Римський Франциск заявив, що Україна повинна мати, за його словами, "мужність підняти білий прапор переговорів" і домовитися про припинення війни з Росією.
  • У пресслужбі Ватикану згодом пояснили, що Понтифік закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.
  • Папі Римському різко відповів президент Володимир Зеленський: "Російські вбивці та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором".
  • Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, коментуючи вислів Папи Франциска, підкреслив, що можна ще заохотити президента РФ Володимира Путіна набратися мужності і вивести свої війська з України.
  • Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що наша держава ніколи не підніме інших прапорів, крім синьо-жовтого. Кулеба також закликав Святий Престіл "не повторювати помилок минулого та підтримати Україну та її народ у їхній справедливій боротьбі за своє життя". Також міністр запросив Понтифіка в Україну.
  • А глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) закликав іти до сповіді тих, хто не вірить у перемогу України над Росією.
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