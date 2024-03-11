Капітуляція не є миром для України, − Столтенберг

Київ зараз як ніколи близький до членства у НАТО, заявив генсек блоку.

Капітуляція не є миром для України, а завершити війну може лише російський президент.

Про це заявив генеральний секретар військового блоку НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі, пише The Guardian.

Відповідаючи на запитання, чи незабаром Україна отримає запрошення до Альянсу генсек сказав, що Київ зараз як ніколи близький до членства у блоці.

“Україна стане партнером у НАТО. Питання не в тому, чи, а коли. Зараз Україна як ніколи наблизилася до членства в НАТО”, − заявив Столтенберг.

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