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Польські фермери повністю заблокували рух вантажівок перед ПП "Зосін-Устилуг"

Протестувальники не пропускатимуть жодної вантажівки на виїзд з України.

Польські фермери повністю заблокували рух вантажівок перед ПП "Зосін-Устилуг"
Українська вантажівка заїжджає в Україну на пункті пропуску “Рава-Руська”
Фото: Скріншот з відео

Польські фермери продовжують ускладнювати або обмежувати рух для вантажних транспортних засобів на кордоні з Україною. Зокрема, перед пунктом пропуску "Зосін-Устилуг" протестувальники на виїзд з України не пропускатимуть жодної вантажівки. На в'їзд в Україну пропускатимуть по шість вантажних автомобілів щогодини.

Про таке повідомили у Державній прикордонній службі України.

Наразі мітингарі ускладнюють або блокують рух у напрямку пунктів пропуску "Дорогуськ-Ягодин", "Зосін-Устилуг", "Долгобичув-Угринів", "Хребене – Рава-Руська", "Медика-Шегині".

"Зокрема, упродовж останніх днів у зв’язку з проведенням ними акцій протесту, на напрямку українських пунктів пропуску «Ягодин» та «Шегині» пропуск вантажних автомобілів в бік Республіки Польща взагалі не здійснюється. Щодо виїзду з Польщі через ці пункти пропуску – пропускається вкрай обмежена кількість вантажівок", – зазначили прикордонники.

Впродовж минулої доби на в’їзд в Україну в "Ягодині" було оформлено 42 вантажних автомобілі, а в пункті пропуску "Шегині" – 29 вантажних транспортних засобів.

Також за інформацією польської сторони, сьогодні, 11 березня, з 9.00, мітингарі не пропускають в Польщу вантажівки, які слідують через пункт пропуску "Угринів". На виїзд з Польщі заявлялося про пропуск по чотири вантажні автомобілі щогодини.

Пізніше, о 9.21, від поляків надійшла інформація, що протестувальників перед пунктом пропуску "Зосін-Устилуг" на виїзд з України пропускатимуть жодного вантажного автомобіля. Причому, вони не вказали, доки триватиме блокада. Натомість на в'їзд в Україну здійснюватимуть пропуск по шість вантажних автомобілів щогодини.  

На всіх напрямках рух легкових транспортних засобів та автобусів не обмежується.

  • Вчора, 10 березня, польські фермери розблокували пункт пропуску "Краківець" до 13 березня. Попри це зі сторони Польщі у черзі залишаються 600 вантажівок. Триває блокування на інших п'ятьох пунктах пропуску, там у черзі близько 1300 вантажних автомобілів.
  • З 9 лютого 2024 на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. При цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час було п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.
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