Понад 500 бойових зіткнень із окупанти відбулося за тиждень

На Куп'янському напрямку окупанти продовжують наступ у районі населених пунктів Синьківка, Кислівка, Табаївка Харківської області. Захисники за минулий тиждень відбили там близько 20 штурмів.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили понад 50 штурмів у районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Спірного, Верхньокам'янського, Роздолівки Донецької області. На Бахмутському ворог проводив атаки в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Білої Гори Донецької області, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Ковальов.

"Де підрозділи Сил оборони відбили понад 40 штурмів противника", – сказав він.

На Авдіївському напрямку окупанти вели наступальні дії в районі Авдіївки, де здійснили понад 140 "безуспішних атак" на позиції українських військ у районах Новоселівки, Бердичів, Тоненького, Первомайського, Семенівки, Орлівки та Невельського.

На Новопавлівському напрямку окупанти продовжують вести наступальні дії в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та південніше Вугледара, Пречистівки, Урожайного.

"Протягом минулого тижня підрозділи сил оборони України відбили майже 180 безуспішних ворожих штурмів", – сказав Ковальов.

На Оріхівському напрямку росіяни здійснили понад 40 безуспішних атак на позиції військ у районах Гуляйполя, східніше Левадного, Малинівки, Роботиного, західніше Вербового Запорізької області.

"На Херсонському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні оборони, удосконаленні мінно-вибухових загороджень та шляхів логістичного забезпечення. Російські загарбники продовжують завдавати авіаційних ударів та здійснювати артилерійські обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей", – сказав речник Генштабу.

Також росіяни намагаються вибити захисників із плацдармів на лівому березі річки Дніпро. Протягом тижня ворог вчинив понад 10 безуспішних штурмів.

Загалом за тиждень відбулося понад 500 бойових зіткнень із окупантами. Ворог завдав 35 ракетних і понад 610 авіаударів, провів майже 800 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.