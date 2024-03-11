ВМС прокоментували відсутність суден РФ у Чорному морі: "Такої довгої паузи не було"

Такої довгої паузи з виведенням кораблів російського окупаційного флоту у Чорне море не було навіть після знищення Україною російського катера "Івановєц", але РФ все одно буде змушена вивести судно для виконання завдань.

Про таке повідомив речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук під час прямого ефіру телемарафону, передає АрміяInform.

"Ворог зараз не виводить кораблі взагалі в акваторію Чорного моря. Такої паузи довгої не було навіть після знищення першого з трьох кораблів, коли знищили катер “івановєц", – зазначив він.

Проте, на думку речника, Росії таки доведеться вивести свій корабель у Чорне море для виконання завдань.

"І тим не менше одного дня вони все одно будуть вимушені повернутися до виконання завдань. Завдань у них достатньо. І так, слід враховувати будь-які рухи ворожого корабельного складу. І, звісно, ми це враховуємо", – наголосив Плетенчук.