ВМС прокоментували відсутність суден РФ у Чорному морі: "Такої довгої паузи не було"

Такої довгої паузи з виведенням кораблів російського окупаційного флоту у Чорне море не було навіть після знищення Україною російського катера "Івановєц", але РФ все одно буде змушена вивести судно для виконання завдань.
Про таке повідомив речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук під час прямого ефіру телемарафону, передає АрміяInform.
"Ворог зараз не виводить кораблі взагалі в акваторію Чорного моря. Такої паузи довгої не було навіть після знищення першого з трьох кораблів, коли знищили катер “івановєц", – зазначив він.
Проте, на думку речника, Росії таки доведеться вивести свій корабель у Чорне море для виконання завдань.
"І тим не менше одного дня вони все одно будуть вимушені повернутися до виконання завдань. Завдань у них достатньо. І так, слід враховувати будь-які рухи ворожого корабельного складу. І, звісно, ми це враховуємо", – наголосив Плетенчук.
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