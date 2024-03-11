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ВМС прокоментували відсутність суден РФ у Чорному морі: "Такої довгої паузи не було"

Проте Росії таки доведеться вивести на чергування корабель.

ВМС прокоментували відсутність суден РФ у Чорному морі: "Такої довгої паузи не було"
Ілюстративне фото: російський військовий корабель
Фото: EPA/UPG

Такої довгої паузи з виведенням кораблів російського окупаційного флоту у Чорне море не було навіть після знищення Україною російського катера "Івановєц", але РФ все одно буде змушена вивести судно для виконання завдань.

Про таке повідомив речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук під час прямого ефіру телемарафону, передає АрміяInform.

"Ворог зараз не виводить кораблі взагалі в акваторію Чорного моря. Такої паузи довгої не було навіть після знищення першого з трьох кораблів, коли знищили катер “івановєц", – зазначив він.

Проте, на думку речника, Росії таки доведеться вивести свій корабель у Чорне море для виконання завдань.

"І тим не менше одного дня вони все одно будуть вимушені повернутися до виконання завдань. Завдань у них достатньо. І так, слід враховувати будь-які рухи ворожого корабельного складу. І, звісно, ми це враховуємо", – наголосив Плетенчук.

  • 8 березня у ВМС повідомили, що у Чорному морі вже четверту добу не було жодного російського військового корабля. У складі Чорноморського флоту РФ на ходу більш як 30 суден, з них – десять ракетоносіїв.
  • Станом на ранок 11 березня РФ тримає у Середземному морі 2 ракетоносії залпом до 12 ракет. В акваторії Чорного моря ворожі кораблі відсутні, а в Азовському морі є один ворожий корабель.
  • У ніч на 5 березня російське судно "Сергій Котов" атакували українські безпілотники. У ГУР повідомили, що атаку провели їхні фахівці з Group 13, які застосували морські дрони Magura. Раніше цей катер уже атакували декілька разів, але потопити його не вдавалося.
  • Вогневе ураження "котова" відбулося у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля становить близько $65 мільйонів.
  • Втеча Чорноморського флоту Росії з Криму перекреслює плани Путіна. З лютого 2022 Чорноморський флот РФ зазнав величезних втрат від України. Про таке пишуть іноземні ЗМІ. 
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