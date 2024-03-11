​Генштаб: найактивніші бойові дії протягом минулої доби велися на Новопавлівському напрямку

За добу на фронті відбулося 64 бойові зіткнення.

Розпочалася 747 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Муравейня, Копійки, Сінне Сумської області, Великий Бурлук, Вовчанськ Харківської області, Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області, Терни, Ямполівка, Роздолівка, Дружба, Нью-Йорк, Очеретине, Семенівка, Олександропіль, Новомихайлівка, Вугледар, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Оріхів, Новоандріївка, П’ятихатки Запорізької області.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 25 БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 15 ударних БпЛА.

Під артилерійським вогнем були понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили вісім атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни, Ямполівка, Спірне та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку сили оборони відбили п'ять атак противника в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та східніше Часового Яру Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія”, на Авдіївському напрямку, наші захисники відбили 17 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбили три атаки противника в районах південніше Новодарівки та північно-західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Протягом минулої доби противник здійснив чотири безуспішні штурмові дії.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по десяти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по одному зенітному ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному складу боєприпасів, двох станціях радіоелектронної боротьби та двох засобах протиповітряної оборони противника.